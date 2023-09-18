تأمينات: افتتاح أول وكالة لـ "الجزاير تكافل" بولاية عنابة

الجزائر - قامت المؤسسة العمومية الجزائرية للتكافل العام "الجزاير تكافل"، بافتتاح أول وكالة لها بولاية عنابة، بهدف تعزيز حضورها وتوسيع شبكة وكالاتها، حسبما أفاد به اليوم الاثنين بيان للمؤسسة.

وقد أشرف الرئيس المدير العام لهذه المؤسسة العمومية، محفوظ زيان بوزيان على افتتاح الوكالة الواقعة بطريق سيدي عاشور على مستوى "المركز التجاري عطية"، بحضور السلطات الولائية والمحلية إضافة لممثلي النوافذ الإسلامية للبنوك العمومية وعدة متعاملين اقتصاديين، يضيف البيان.

يذكر أن "الجزائرية للتكافل العام" قد انشئت بمساهمة كل المتعاملين العموميين في قطاعي التأمينات والبنوك، حيث يشترك في رأس مال هذه المؤسسة كل من شركات التأمين العمومية الأربعة (الشركة الوطنية للتأمينات، "كاش" للتأمينات وشركات "كات" و "كار") والبنوك العمومية الستة (كناب بنك، البنك الوطني الجزائري، بنك الجزائر الخارجي، بنك بدر، بنك التنمية المحلية و القرض الشعبي الجزائري).