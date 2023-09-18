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ورقلة: استفادة الإقامات الجامعية من الرقمنة تحسبا للدخول المقبل

  أدرج يـوم : الإثنين, 18 سبتمبر 2023 14:57     الفئـة : جهـوي

ورقلة - تعززت الاقامات الجامعية التابعة لجامعة "قاصدي مرباح" بورقلة بنظام الرقمنة تحسبا للدخول الجامعي المقبل (2024/2023)، حسبما علم اليوم الاثنين لدى مصالح الولاية.

وأوضح الوالي مصطفى أغامير خلال زيارة تفقدية قادته إلى عدد من الاقامات الجامعية للوقوف على مدى جاهزيتها لاستقبال الطلبة في اطار السنة الجامعية الجديدة، "أن عملية الرقمنة التي تأتي تجسيدا للبرنامج الذي أقرته بهذا الخصوص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تشمل جانبي الأمن والإطعام من خلال تزويد هذه الاقامات بأجهزة مسح ملامح الوجه والمراقبة عند مداخل هذه الهياكل والمطاعم''.

وتسمح عملية الرقمنة ب"تحقيق رقابة مشددة ليتسنى تقديم خدمات في المستوى لفائدة الطلبة'', وفقا لرئيس الهيئة التنفيذية الولائية الذي أضاف ''أن برنامج الوزارة الوصية انتقل بالخدمات الاجتماعية الجامعية من النمط القديم إلى النمط العصري مما يعد نقلة نوعية في هذا الشأن''.

ومن جهة أخرى فانه من بين 11 إقامة جامعية تتوفر عليها جامعة ورقلة فقد جرى هذه السنة إعادة تهيئة خمس (5) منها علما أن طاقة الاستيعاب النظرية الكلية لهذه الهياكل تقدر ب13 ألف سرير لكنها في الواقع تستضيف 15 ألف مقيم هو ما يشكل عجزا طفيفا بخصوص قدرات الإيواء للطلبة.

وسيتم تدارك هذا العجز والانطلاق في بناء إقامات جامعية إضافية مباشرة بعد رفع التجميد عن بعض المشاريع التي كانت قد استفادت منها ولاية ورقلة في أوقات سابقة، حسب ذات المسؤول.

وبخصوص خدمات النقل الجامعي للطلبة فقد أبرمت جامعة ورقلة عقودا مع قطاع النقل بالولاية، من بينها تمكين الطلبة من الاستفادة من النقل بصفة مجانية بواسطة عربات الترامواي الممتد على مسافة تقدر بأزيد من تسعة كيلومترات ويغطي حوالي 70 بالمائة من مدينة ورقة، طبقا لوالي الولاية.

 

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ورقلة: استفادة الإقامات الجامعية من الرقمنة تحسبا للدخول المقبل
  أدرج يـوم : الإثنين, 18 سبتمبر 2023 14:57     الفئـة : جهـوي   شارك

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