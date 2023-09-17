وزير الداخلية ينصب الوالي الجديد لولاية المغير

المغير - أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، مساء اليوم الأحد على تنصيب نحيلة لعرج واليا جديدا للمغير خلفا لعيسى عيسات الذي تم تحويله لشغل نفس المهام بولاية أم البواقي .

وفي كلمة ألقاها خلال مراسم التنصيب بحضور السلطات المدنية والعسكرية والمنتخبين المحليين ومختلف فعاليات المجتمع المدني بالولاية، أكد الوزير أن ''الغاية من حركة التغيير التي أجراها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في سلك الولاة والولاة المنتدبين، هي إعطاء نفس جديد للهيئات التنفيذية للسهر على تجسيد مقاربة اقتصادية تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وشاملة''.

وفي نفس الإطار، دعا السيد مراد السلطات المحلية وهيئات المجتمع المدني خلال هذه المراسم التي جرت بقاعة المعهد الوطني المتخصص للتكوين المهني "الشهيد زغاد محمد" إلى ''الانخراط في العمل التشاركي الجامع كمعيار لتحقيق تنمية مستدامة وديمقراطية تشاركية وفق ما أوصى بذلك رئيس الجمهورية''.

كما طلب الوزير من والي الولاية الجديد التكفل بانشغالات المواطنين وتجسيد مطالبهم لتحسين واقع التنمية المحلية على مستوى هذه الولاية الفتية التي تزخر بمقومات اقتصادية واعدة.

ومن جهته، أكد الوالي الجديد للمغير أنه سيسعى جاهدا لمواصلة مسيرة التنمية بما يتماشى مع متطلبات المواطنين والسهر على تجسيد المشاريع التنموية المسجلة سواء قطاعيا أو ضمن مخططات التنمية عبر جميع بلديات الولاية.