وزير الداخلية يشرف على تنصيب الوالي الجديد لمعسكر

معسكرـ أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, إبراهيم مراد, يوم السبت على تنصيب محمدي فريد واليا جديدا لمعسكر خلفا لعمر روابحي الذي أنهيت مهامه.

وفي كلمة له خلال مراسم التنصيب التي جرت بقصر المؤتمرات "الأمير خالد" بمقر الولاية بحضور السلطات المحلية المدنية والعسكرية والمنتخبين والأسرة الثورية وممثلي المجتمع المدني, دعا الوزير الوالي الجديد إلى "ضرورة تحديد استراتيجية وورقة طريق لتحقيق التنمية لمناطق ولاية معسكر وذلك بإشراك المجتمع المدني المحلي بما يسمح بتكريس الديمقراطية التشاركية".

كما دعا السيد مراد رؤساء المجالس الشعبية البلدية للولاية إلى ضرورة تثمين جميع ممتلكات البلديات مما من شأنه, كما قال, توفير مداخيل إضافية تساعد على دعم التنمية المحلية.

وأكد الوزير على "ضرورة التركيز على مواصلة جهود ترقية القطاع الفلاحي بالولاية لاسيما في مجال توسيع المساحات المسقية وربط المستثمرات الفلاحية بالكهرباء وفتح المسالك وغيرها, فضلا عن ايلاء العناية للصناعات التحويلية والعمل على تخفيف وتبسيط الإجراءات الإدارية الموجهة لفائدة المستثمرين وكذا حاملي المشاريع من الشباب".

كما طالب السيد مراد ب"مواصلة النسق الايجابي للتكفل بساكنة المناطق الريفية وتحسين اطارهم المعيشي من خلال الحرص على ربط هذه التجمعات بمختلف الشبكات (الكهرباء والغاز والماء) وفك العزلة عنها وتحسين خدمات الرعاية الصحية وظروف تمدرس التلاميذ".

وأكد أيضا على "أهمية تشجيع المقاولاتية بالنسبة للشباب من خريجي الجامعة والمؤسسات التكوينية بتخفيف الإجراءات الإدارية لفائدتهم ومرافقتهم لتجسيد مؤسساتهم الناشئة".

و أشار السيد مراد الى أن دائرته الوزارية بصدد إنهاء مراجعة المخطط الوطني لتهيئة الإقليم الذي سيأخذ بعين الاعتبار احتضان المشاريع التي تخص خطوط السكك الحديدية وازدواجية الطرقات وانجاز شبكات الكهرباء والغاز والتطهير فضلا عن تجسيد محطات لتحلية مياه البحر ومحطات تصفية المياه المستعملة الموجهة لتدعيم السقي الفلاحي.

واستعرض الوزير المسار المهني للوالي الجديد الذي سبق له تولي مناصب أمين عام لدائرة عين الإبل (الجلفة) وإطار بديوان ولاية الجلفة ورئيس دوائر أولاد عنتر (المدية) وتيسمسيلت وعين الترك (وهران) ثم أمين عام بعدة ولايات, على غرار تمنراست وسيدي بلعباس ثم والي سوق أهراس وباتنة والبيض.

ومن جهته, أشار والي معسكر الجديد الى أنه سيسعى جاهدا لتدعيم واستكمال المسار التنموي للولاية حيث سيسخر تجربته لخدمة سكان المنطقة والاستجابة لتطلعاتهم, داعيا الجميع إلى مرافقته في هذا المسعى العام.