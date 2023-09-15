وزير الداخلية يشرف على تنصيب الوالي الجديد للشلف

الشلف - أشرف وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، مساء اليوم الخميس على تنصيب السيد إبراهيم غميرد واليا جديدا للشلف خلفا للسيد عطالله مولاتي الذي أنهيت مهامه.

و في كلمة له خلال مراسم التنصيب التي جرت بمقر الولاية بحضور منتخبين و مسؤولي الجهاز التنفيذي و ممثلين عن المجتمع المدني، أكد الوزير على ضرورة العمل ضمن مقاربة تشاركية و اقتصادية و فعالة بإشراك الفاعلين المحليين و تنمية الحس المدني لدى المواطنين.

و أضاف أن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يولي اهتماما بالغا لتحسين ظروف معيشة المواطن و الإصغاء لانشغالاته و حلها، و كذا مواصلة تسجيل العمليات التنموية حسب احتياجات الساكنة و وفقا لطبيعة كل منطقة مع تشجيع مجال الاستثمار و المقاولاتية و خلق الثروة المحلية.

و تطرق السيد مراد في معرض كلمته إلى التدابير و التحضيرات الخاصة بالدخول المدرسي لاسيما فيما يخص استلام عدد معتبر من الهياكل التربوية و ضمان الإطعام و النقل المدرسي و تحسين ظروف تمدرس التلاميذ.

و أبرز أهمية و ضرورة تشجيع الشباب و خريجي الجامعات لدخول المقاولاتية و الاستثمار في مختلف المجالات لافتا إلى أن التحديات و الرهانات الحالية تقتضي تضافر جهود جميع الفاعلين و تعزيز التنمية المحلية و ترقية الخدمة العمومية.

كما أشاد الوزير بالإمكانيات والمؤهلات التي تتوفر عليها ولاية الشلف و النتائج التي حققها الوالي السابق داعيا الوالي الجديد إلى رفع التحدي و العمل من أجل تثمين المقومات الفلاحية و الصناعية و السياحية و تشجيع الاستثمار و رفع العراقيل و جعل من الولاية قطبا اقتصاديا.