وزير الداخلية يشرف على تنصيب الوالي الجديد لولاية البيض

البيض - أشرف وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية السيد إبراهيم مراد في ساعة متأخرة من مساء يوم الخميس على تنصيب نورالدين بلعريبي واليا جديدا لولاية البيض خلفا لفريد محمدي الذي حول إلى ولاية معسكر.

وفي كلمة له خلال مراسم التنصيب الذي جرت بقاعة المداولات للمجلس الشعبي الولائي بحضور السلطات المحلية للولاية المدنية والعسكرية والقضائية و نواب البرلمان بغرفتيه وممثلي مختلف المجالس المنتخبة و الأسرة الثورية والمجتمع المدني وأعيان ومشايخ الزوايا، أكد السيد مراد على" حرص رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون على أن يكون تنصيب الولاة عبر الولايات المعينين على مستواها وأمام المواطنين وأمام الحركة الجمعوية على اعتبار أهمية منصب الوالي والمسئولية الملقاة على عاتقهم."

وأكد الوزير "أن الجزائر لها من القدرات والمؤهلات ما يمكنها من أن تكون في مصف الدول الراقية، وهو ما يتطلب العمل والإخلاص لتجسيد مختلف البرامج التنموية التي تهدف بالأساس إلى تحسين وضع المواطن هذا الأخير الذي يولي له رئيس الجمهورية كل اهتماماته في العيش الكريم في وسط ملائم ويخلو من كل الأخطار المحدقة به."

كما أشار السيد مراد أن "ولاية البيض المجاهدة و التي تمتاز بموقعها الاستراتيجي وبثرواتها المتعددة ستنال هي الأخرى حقها من البرامج التنموية حتى تلتحق بوتيرة التنمية وبركب الولايات الأخرى، مشيرا إلى العديد من الإنجازات المحققة بالولاية سابقا على غرار ما تم تحقيقه وإنجازه ضمن برنامج مناطق الظل."

وأضاف ذات المتحدث أن الولاية " لها من المؤهلات الهامة خاصة ما تعلق بالجانب الفلاحي على مستوى جنوب شرق الولاية على مستوى منطقتي بريزينة والأبيض سيدي الشيخ هذه الأخير (الأبيض سيدي الشيخ) التي قد ترتقي إلى ولاية كاملة الصلاحيات نظرا للإمكانيات والمؤهلات التي تزخر بها ونظرا لمركزها المهم جدا عمرانيا واقتصاديا واجتماعيا."

ودعا الوزير في هذا الصدد الوالي الجديد للولاية إلى ضرورة رفع التحدي وتحقيق النجاح والتجاوب مع متطلبات الولاية من خلال العمل على تحسين أوضاع المواطنين و الدفع بعجلة التنمية بالولاية.

كما حث ذات المتحدث مسئولي و ممثلي مختلف الهيئات المحلية و المنتخبين والمجتمع المدني إلى العمل معا ومد يد العون للوالي الجديد للمضي قدما لتحقيق المستوى التنموي المرغوب فيه، مثمنا في معرض كلامه المجهودات التي بذلها الوالي السابق للبيض فريد محمدي الذي أعطى دفعا للحركة التنموية بالولاية والذي مكنته من تجديد الثقة فيه من طرف رئيس الجمهورية وتعيينه على رأس ولاية معسكر التي تمتاز بإمكانياتها الكبيرة.

كما عرج الوزير في كلمته عن "الأهمية البالغة التي يوليها رئيس الجمهورية للتطوير المنشآت القاعدية كما هو الشأن بالنسبة لتطوير وتمديد شبكة السكك الحديدية وربط ولايات الشمال بالجنوب، لما لها أهمية بالغة في تحقيق التنمية و في استغلال الموارد وخلق الجاذبية وتمكين المستثمرين سواء جزائريين وأجانب من إنجاز مشاريع خلاقة للثروة و توفير فرص الشغل، فضلا أهميتها في نقل البضائع وتنقل المواطنين والتقليل من حوادث السير."

وتجري في هذا الصدد بالبيض أشغال مشروع إنجاز خط للسكة الحديدية يربط الولاية بمدينة المشرية الجارية، في انتظار الانطلاق في بعث أشغال إنجاز خطوط أخرى تربط الولاية بالولايات الشرقية المجاورة.

للإشارة فإن الوالي الجديد للولاية نورالدين بلعريبي تدرج في عدة مناصب في الإدارة المحلية عبر العديد ولايات الوطن والتي كان آخرها منصب أمين عام ولاية تيارت المجاورة.