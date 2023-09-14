وزير الداخلية يشرف على تنصيب الوالي الجديد لإن صالح

إن صالح - أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, السيد إبراهيم مراد, اليوم الخميس على تنصيب السيد عبد القادر بن جيمة واليا جديدا لإن صالح خلفا للسيد إبراهيم غميرد الذي عين واليا لولاية الشلف.

وخلال حفل التنصيب الذي أقيم بقاعة دار الشباب وسط مدينة إن صالح بحضور المنتخبين وأعيان الولاية والأسرة الثورية وممثلي الهيئات الدستورية ومختلف فعاليات المجتمع المدني على المستوى المحلي, أكد السيد مراد بأن "رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, يسعى من خلال هذه الحركة الواسعة التي أجراها مؤخرا في سلك الولاة والولاة المنتدبين إلى خلق ديناميكية محلية جديدة حرصا منه على تعزيز التنمية المحلية و الرقي بمستوى الخدمة العمومية المقدمة للمواطنين".

وأضاف الوزير بأن رئيس الجمهورية يولي اهتماما بالغا للمواطن وقد ألح على هذا في أكثر من خطاب خاصة ما تعلق بالفئات الهشة.

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وقال السيد مراد بأن ولاية إن صالح تقع في موقع إستراتيجي بين ست ولايات وهو ما يمكنها, كما قال, من إقلاع تنموي حقيقي والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي من خلال تموين الأسواق المحلية والوطنية, فضلا عن الانفتاح على الدول الإفريقية المجاورة.

كما وجه وزير الداخلية كلمة إلى جميع المسؤولين و المنتخبين المحليين والحركات الجمعوية وأعضاء المجلس الأعلى للشباب والمرصد الوطني للمجتمع المدني حثهم فيها على "الالتفاف حول السيد بن جيمة الوالي الجديد لولاية إن صالح وتقديم له يد المساعدة من أجل دفع عجلة التنمية وترقية الاستثمار وتحقيق ما تحتاجه المنطقة والمواطن".