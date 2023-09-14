سكيكدة: وفد من الوكالة الكورية للتعاون الدولي يحل بالمحطة التجريبية لتربية الجمبري بالمرسى

سكيكدة - حل وفد من الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" (كوريا الجنوبية) يوم الخميس بسكيكدة في مهمة عمل للمحطة التجريبية لتربية الجمبري ببلدية المرسى، حسبما علم من المدير المحلي للصيد البحري و تربية المائيات، نعيم بلعكري.

و في تصريح ل(وأج) أوضح السيد بلعكري أن الوفد المتكون من ثلاثة (3) خبراء سيجري جولة ميدانية بالمحطة حيث سيستمع إلى عرض حول نشاطاتها إضافة إلى العمل رفقة إطارات المحطة على مناقشة آليات جمع البيانات الإحصائية مردفا بأن الوفد سيشرف على تقديم هبة تتمثل في لوازم مكتبية وإعلام آلي لفائدة المحطة.

و أفاد ذات المسؤول أن الوكالة الكورية للتعاون الدولي "ساعدت في إنجاز مشروع المحطة التجريبية لتربية الجمبري بالمرسى، كما قدمت الدعم التقني و تعاونت في نقل التكنولوجيا لإطارات المحطة"، مبرزا أنها قامت مؤخرا بتكوين إطارات جزائرية في كوريا الجنوبية في مجال صناعة العلف.

للتذكير، كانت المحطة التجريبية لتربية الجمبري بالمرسى محل زيارة وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية أحمد بداني الأسبوع المنصرم حيث استمع إلى عروض حول نشاطاتها والمشاريع التي استفادت منها، لاسيما فيما يخص تهيئة المفرخة ودراسة وإنجاز محطة لضخ ماء البحر.

من جهة أخرى، أفاد السيد بلعكري أن السلطات الولائية لسكيكدة و على رأسها والي الولاية السيدة حورية مداحي تولي اهتماما كبيرا لهذا المشروع الأول من نوعه على المستوى الوطني، حيث يعول عليه ليكون مركزا لتكوين المستثمرين في مجال تربية الجمبري على المستويين المحلي و الوطني.

جدير بالذكر، أن محطة تربية الجمبري لبلدية المرسى و الموضوعة تحت تصرف المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات لبوسماعيل (تيبازة) قد انطلقت أشغال إنجازها بالشراكة مع كوريا الجنوبية نهاية مارس 2009 على مساحة 15 هكتارا قابلة للتوسع بتكلفة مالية قدرت ب 5,5 مليون دولار منها 2,5 مليون دولار من طرف الشريك الكوري الجنوبي و 3 مليون دولار من الجانب الجزائري.

و تضم المزرعة 8 أحواض كبيرة 4 منها أنجزت من طرف الكوريين الجنوبيين والأربعة الأخرى من طرف الجزائر بطاقة إنتاج تجريبية تقدر ب 5 أطنان من الجمبري.

كما تضم مفرخة بقدرة إنتاج حوالي 5 ملايين من الإصبعيات خلال الدورة الواحدة على اعتبار أن الدورة تقدر ببضعة أشهر و كذا محطة لضخ مياه البحر وسكنات خاصة بالإطارات ومخبر علمي جد متطور.