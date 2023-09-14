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خنشلة: افتتاح معرض المرأة المنتجة للمستلزمات المدرسية

  أدرج يـوم : الخميس, 14 سبتمبر 2023 14:42     الفئـة : جهـوي
خنشلة: افتتاح معرض المرأة المنتجة للمستلزمات المدرسية

خنشلة - افتتح اليوم الخميس برواق دار الثقافة علي سوايحي بخنشلة معرض المرأة المنتجة للمستلزمات المدرسية تحسبا للدخول الدراسي الجديد (2023-2024 ) وذلك بمشاركة نساء ماكثات بالبيت وممثلات عن جمعيات محلية.

وقد أشرف الأمين العام للولاية، عبد المالك عيساوي بحضور مديرين تنفيذيين ممثلين لقطاعات التضامن والتجارة والثقافة والفنون على افتتاح المعرض الذي يضم أزيد من 20 واجهة لبيع الألبسة والحقائب المدرسية وبعض المستلزمات التي يحتاجها التلاميذ في مختلف الأطوار التعليمية.

وشجع ذات المسؤول في حديثه مع العارضات، النساء الماكثات بالبيت على الانخراط في مسعى إنتاج مختلف المستلزمات المدرسية خاصة ما تعلق بخياطة المآزر للتلاميذ والأساتذة وبيعها بمختلف المعارض من أجل تعزيز الدخل الفردي للأسر.

من جهته، أكد مدير التضامن والنشاط الاجتماعي بالولاية، ناصر ملواح لوأج على هامش افتتاح هذه التظاهرة الاقتصادية أن هذا المعرض الذي يستمر إلى غاية 25 سبتمبر الجاري يندرج ضمن تشجيع المرأة الماكثة في البيت على العمل من أجل ضمان استقلاليتها المالية التي تسمح لها بتلبية مختلف احتياجاتها.

وأضاف المتحدث أن مشاركة النساء الماكثات في البيت وحضورهن بقوة من خلال عرض عشرات المنتجات والمستلزمات المدرسية جاء ليؤكد الدور المهم الذي تلعبه هذه الفئة من النساء في المجتمع ويبرز مدى مساهمتهن في التنمية الاجتماعية والاقتصادية على الصعيد المحلي.

آخر تعديل على الخميس, 14 سبتمبر 2023 15:47
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خنشلة: افتتاح معرض المرأة المنتجة للمستلزمات المدرسية
  أدرج يـوم : الخميس, 14 سبتمبر 2023 14:42     الفئـة : جهـوي   شارك

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