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معسكر: مياه الأمطار تغمر عدة مساكن وطرقات

  أدرج يـوم : الخميس, 14 سبتمبر 2023 13:49     الفئـة : جهـوي
معسكر: مياه الأمطار تغمر عدة مساكن وطرقات

معسكر - شهدت ولاية معسكر ليلة الأربعاء إلى الخميس تهاطل أمطار رعدية غزيرة تسببت في غمر المياه لعدة مساكن وطرقات "دون تسجيل خسائر بشرية"، حسبما أفاد المكلف بالإعلام بمديرية الحماية المدنية.

وأوضح الملازم أول طاهر مهني لوأج بأن الأمطار الرعدية الغزيرة التي تهاطلت على إقليم الولاية تسببت في تسجيل تسربات للمياه داخل المساكن على مستوى العديد من الأحياء والشوارع والتجمعات الثانوية والريفية ببلديات معسكر وهاشم وزلامطة وتيغنيف والمحمدية وماوسة وبوحنيفية فضلا عن مرافق عمومية على غرار القباضة الرئيسية للبريد بعاصمة الولاية.

كما أدى تساقط الأمطار الغزيرة إلى غلق شطري للطريق الوطني رقم 14 ما بين بلديتي ماوسة ومعسكر عند منطقة "قراش" ببلدية ماوسة ورقم 91 بين بلديتي ماوسة وتيغنيف على مستوى منطقة "العرقوب" (تيغنيف)، استنادا إلى نفس المصدر.

وتسبب سوء الأحوال الجوية كذلك في تسجيل تجمع كميات كبيرة من مياه الأمطار على مستوى الطرقات الحضرية بالبلديات المذكورة فضلا عن سقوط أغصان الأشجار بعدد من أحياء وشوارع عاصمة الولاية على غرار "قاضي مراح" و"زيدور" و"المنطقة الثامنة".

وتمكنت مصالح الحماية المدنية مدعومة بأعوان الوحدة الولائية للديوان الوطني للتطهير ومصالح البلديات من تصريف مياه الأمطار من داخل المساكن المتضررة وكذا إعادة فتح شطري الطريقين المذكورين وكذا الطرقات الحضرية بالبلديات المذكورة، وفق ذات المصدر.

آخر تعديل على الخميس, 14 سبتمبر 2023 14:35
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معسكر: مياه الأمطار تغمر عدة مساكن وطرقات
  أدرج يـوم : الخميس, 14 سبتمبر 2023 13:49     الفئـة : جهـوي   شارك

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