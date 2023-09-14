وزير الداخلية ينصب الوالي الجديد لبني عباس

وأكد السيد مراد في كلمة ألقاها خلال مراسم التنصيب التي جرت بمقر المجلس الشعبي الولائي بحضور إطارات الولاية وممثلي المجتمع المدني بأن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يسعى من خلال هذه الحركة التي أجراها في سلك الولاة والولاة المنتدبين إلى تأسيس مرحلة جديدة لجهود السلطات العمومية المتواصلة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما دعا الوزير إلى المضي بوتيرة متسارعة في تجسيد كل المشاريع التنموية التي استفادت منها هذه الولاية الفتية ودعمها بالقدرات البشرية المؤهلة والوسائل المادية التي تسمح لمصالحها بالعمل بصفة مثلى فضلا عن تعميم التنمية الجوارية المنصفة لمختلف مناطقها.

وفي سياق متصل شدد على ضرورة إيلاء الأولوية القصوى للمشاريع المتعلقة بفك العزلة لاسيما من خلال تعزيز شبكة الطرقات بالولاية إلى جانب تحسين تزويد المواطنين القاطنين بالمناطق المعزولة بالماء الشروب والكهرباء والغاز الطبيعي.

وبهذه المناسبة أبرز الوزير أهمية رفع الجاذبية الإقتصادية للولاية وتوفير كافة الظروف المحفزة للإستثمار المنتج للثروة وكذا مواصلة الجهود الرامية لترقية النشاط السياحي بالمنطقة.