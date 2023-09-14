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وزير الداخلية ينصب الوالي الجديد لبني عباس

  أدرج يـوم : الخميس, 14 سبتمبر 2023 09:02     الفئـة : جهـوي
وزير الداخلية ينصب الوالي الجديد لبني عباس

بني عباس - أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية السيد إبراهيم مراد ليلة أمس الأربعاء على تنصيب السيد جمال الدين حصحاص واليا جديدا لولاية بني عباس خلفا للسيد ساعد شنوف.

وأكد السيد مراد في كلمة ألقاها خلال مراسم التنصيب التي جرت بمقر المجلس الشعبي الولائي بحضور إطارات الولاية وممثلي المجتمع المدني بأن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يسعى من خلال هذه الحركة التي أجراها في سلك الولاة والولاة المنتدبين إلى تأسيس مرحلة جديدة لجهود السلطات العمومية المتواصلة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما دعا الوزير إلى المضي بوتيرة متسارعة في تجسيد كل المشاريع التنموية التي استفادت منها هذه الولاية الفتية ودعمها بالقدرات البشرية المؤهلة والوسائل المادية التي تسمح لمصالحها بالعمل بصفة مثلى فضلا عن تعميم التنمية الجوارية المنصفة لمختلف مناطقها.  

وفي سياق متصل شدد على  ضرورة إيلاء الأولوية القصوى للمشاريع المتعلقة بفك العزلة لاسيما من خلال تعزيز شبكة الطرقات بالولاية إلى جانب تحسين تزويد المواطنين القاطنين بالمناطق المعزولة بالماء الشروب والكهرباء والغاز الطبيعي.

وبهذه المناسبة أبرز الوزير أهمية رفع الجاذبية الإقتصادية للولاية وتوفير كافة الظروف المحفزة للإستثمار المنتج للثروة وكذا مواصلة الجهود الرامية لترقية النشاط السياحي بالمنطقة.

وقد أثنى السيد الوزير على كفاءة الوالي الجديد لبني عباس الذي يتمتع بخبرة مهنية واسعة من خلال تدرجه في مختلف المسؤوليات طيلة مساره المهني بقطاع الجماعات المحلية، حيث ترأس دائرة إقلي وتقلد منصب رئيس ديوان بولاية بشار ومدير الإدارة المحلية بولايتي تيبازة وتيزي وزو ومدير الإدارة المحلية لولاية تيارت ومدير مركزي بوزارة التجارة بالإضافة إلى رئيس ديوان ولاية الجزائر والي منتدب للمقاطعة الإدارية لبوزريعة.

آخر تعديل على الخميس, 14 سبتمبر 2023 10:34
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وزير الداخلية ينصب الوالي الجديد لبني عباس
  أدرج يـوم : الخميس, 14 سبتمبر 2023 09:02     الفئـة : جهـوي   شارك

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