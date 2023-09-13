وزير الداخلية يشرف على تنصيب الوالي الجديد لولاية تيميمون

تيميمون - أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، السيد إبراهيم مراد، بعد ظهر اليوم الأربعاء على تنصيب السيد سونة بن عمر واليا جديدا لولاية تيميمون خلفا للسيد يوسف بشلاوي الذي عين واليا لولاية تلمسان.

وأكد الوزير في كلمة ألقاها خلال مراسم التنصيب التي جرت بقاعة إجتماعات ديوان الولاية بحضور منتخبين محليين ومسؤولي مختلف القطاعات وممثلي المجتمع المدني، على تثمين الثروة الفلاحية والسياحية التي تزخر بها الولاية من خلال تكثيف جهود كل الفاعلين المعنيين، وذلك بهدف المساهمة في تطوير الإقتصاد المحلي والوطني.

وأضاف الوزير أن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يولي اهتماما بالغا لتحسين المستوى المعيشي للمواطن، مؤكدا على أن ذلك لا يتأتى إلا من خلال التسريع في وتيرة انجاز المشاريع الحيوية في أقرب وقت ممكن.

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وأبرز بأن الدولة تريد خلق ثروة فعالة من خلال تعزيز الإستثمار في قطاعات الفلاحة والسياحة والصناعة، لاسيما من خلال تشجيع الشباب خاصة الطلبة الجامعيين على ولوج عالم الاستثمار والمقاولاتية في هذه القطاعات، وهو التوجه الذي تنادي به الدولة في ظل الرهانات التي تواجهها اليوم والتي تستدعي بذل المزيد من الجهود عبر كافة الأصعدة لبلوغ الأهداف المسطرة.

وبهذه المناسبة أشاد الوزير بمجهودات الوالي السابق لولاية تيميمون وبكفاءة الوالي الجديد الذي قال بأنه يتحلى بروح المسؤولية والخبرة في تسيير الشأن العام من خلال تدرجه في مختلف المسؤوليات الإدارية بعدة ولايات قبل تعيينه واليا لتيميمون.

تجدر الإشارة إلى أن الوالي الجديد لولاية تيميمون سبق أن تقلد عدة مناصب منها، رئيس قسم الأنظمة العامة منذ سنة 1994 بولاية سعيدة ورئيس مكتب الجمعيات والانتخابات بولاية سيدي بلعباس سنة 1998 وشغل أيضا منصب مدير للتنظيم والشؤون العامة بكل من ولاية الطارف وبرج بوعريريج وتلمسان، لينصب في سنة 2020 أمينا عاما بولاية النعامة.