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تيزي وزو: 80 مشاركا في المعرض الفلاحي والحرفي لآيت بوادو

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 12 سبتمبر 2023 17:35     الفئـة : جهـوي
تيزي وزو: 80 مشاركا في المعرض الفلاحي والحرفي لآيت بوادو

تيزي وزو - يشارك 80 عارضا, ما بين فلاحين وحرفيين, في الطبعة الثانية للمعرض الفلاحي و الحرفي الذي افتتح اليوم الثلاثاء بالمدرسة الابتدائية "مسعودي اعراب" لبلدية آيت بوادو (دائرة واضية), على بعد حوالي 40 كلم جنوب تيزي وزو, وفق ما علم من المنظمين.

وأوضح رئيس المجلس الشعبي البلدي, سليمان بوعزيز, أن هذه التظاهرة التي تنظمها البلدية على مدار ثلاثة أيام, ترمي إلى الترويج للمنتجات المحلية الفلاحية والحرفية.

وقال أن المعرض يهدف "لإعادة تقييم المنتجات المحلية من اجل إضفاء ديناميكية حقيقية للسياحة الجبلية", علما أن أول طبعة من هذا الصالون كانت في نفس الشهر من السنة الماضية, بهذه البلدية الجبلية التي تزخر بإمكانيات سياحية و طبيعية و فلاحية و ثقافية كبيرة يعمل المجلس الشعبي البلدي على الترويج لها من خلال هكذا تظاهرات, وفق نفس المسؤول.

ويشهد هذا الصالون عرض منتجات فلاحية و حرفية من مختلف الولايات المشاركة, على غرار تيزي وزو و بجاية والجلفة وأم البواقي وسطيف وتلمسان.

وعلاوة على عرض وبيع المنتجات المحلية, يتضمن برنامج التظاهرة التي ستختتم الخميس المقبل, تنظيم ورشات عمل حول الأنشطة المدرة للدخل, والتطعيم الذي يعد مهنة قديمة ذات أهمية كبرى في نشاط زراعة الأشجار المثمرة, و كذا موائد مستديرة حول التنمية وتنشيط الإقليم ومسابقة لأحسن عارض.

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تيزي وزو: 80 مشاركا في المعرض الفلاحي والحرفي لآيت بوادو
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 12 سبتمبر 2023 17:35     الفئـة : جهـوي   شارك

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