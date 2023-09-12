الخطوط الجوية الجزائرية: تعزيز الرحلات من و إلى مطارات جنوب البلاد

الجزائر - قررت شركة الخطوط الجوية الجزائرية, الرفع من عدد رحلاتها من و الى مطارات جنوب البلاد وذلك من اجل تلبية "الطلب الكبير" المسجل خلال الأيام الأخيرة, حسبما اكده مسؤول بالشركة اليوم الثلاثاء.

وصرح الناطق باسم الشركة, أمين اندلسي لوأج, ان "عديد المسافرين الحاملين لتذاكر على خطوط جنوب البلاد قد اعربوا عن أملهم في السفر جوا خلال هذه الفترة من الدخول الاجتماعي, وعليه فقد سارعت الخطوط الجوية الجزائرية الى اتخاذ قرار بزيادة قدرة النقل على تلك الخطوط سيما خلال هذه الفترة التي تشهد طلبا كبيرا".

وأضاف المصدر ذاته, ان الخطوط الجوية الجزائرية و من اجل مرافقة زبائنها, سيما سكان ولايات جنوب الوطن, قد برمجت عديد الرحلات الإضافية خلال هذه الفترة, من و الى تلك الولايات, مشيرا في ذات السياق الى تجنيد طائرات ذات قدرة كبيرة من نوع بوينغ 737 NG التي قد تصل طاقتها الاستيعابية الى 150 مسافر.

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وخلص السيد اندلسي في الأخير, الى التأكيد بان "عددا كبيرا من المسافرين قد سجلوا انفسهم خلال الأيام الأخيرة على قوائم الانتظار الخاصة بالشركة من اجل الاستفادة من مقعد سفر, وقد كانت الخطوط الجوية الجزائرية متفاعلة من اجل تلبية هذه الطلبات", مذكرا بان "هدف الشركة يتمثل في مرافقة المواطنين عبر توفير خدمة عمومية ذات نوعية سيما عبر التقليص من مدة الانتظار".