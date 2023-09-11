الجزائر العاصمة : تسجيل 23500 مخالفة مرورية خلال شهر أغسطس

الجزائر - سجلت مصالح أمن ولاية الجزائر، خلال شهر أغسطس المنصرم 23500 مخالفة مرورية، حسب ما أفاد به اليوم الاثنين بيان لمصالح الأمن الولائي.

وأوضح نفس المصدر، أن المخالفات المرورية تتعلق بعدم حيازة السائقين على الوثائق الخاصة بالمركبة، عدم استعمال الخوذة، عدم الحيازة على الصنف في رخصة السياقة، الوقوف والتوقف العشوائي، عدم احترام إشارات المرور، السرعة المفرطة، التجاوزات الخطيرة وغيرها من المخالفات.

كما تم رفع 102 مخالفة تتعلق بحفظ النظام، فيما بلغ عدد حوادث المرور الجسمانية --يضيف نفس المصدر-- 48 حادث تسبب في وفاة شخص واحد وإصابة 56 آخرين بجروح متفاوتة.

وبشأن النشاطات المتعلقة بشرطة العمران وحماية البيئة فقد سجلت ذات الفرق 103 مخالفة تتعلق بالبناء بدون رخصة و7 مخالفات تتعلق بعدم مطابقة البناء للرخصة المسلمة.

أما بخصوص نشاطات أقطاب الشرطة العامة وفرقها عبر مختلف مقرات الأمن الحضري، فقد سجلت هاته المصلحة مراقبة 1721 نشاط تجاري منظم، فيما تم تنفيد 18 قرار غلق صادر عن السلطات المختصة.

ومن جهة أخرى، استقبل مركز القيادة والسيطرة 57790 مكالمة هاتفية عبر الأرقام الخضراء التي وضعتها المديرية العامة للأمن الوطني تحت تصرف المواطنين للتبليغ عن أي خطر أو مناورة في الطريق العام.

ويتعلق الأمر بالخط الأخضر 1548 وخط النجدة 17، فيما وصل عدد المكالمات الهاتفية عبر الرقم 104 الخاص بالاختفاء إلى 949 مكالمة هاتفية.