Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الجزائر العاصمة : تسجيل 23500 مخالفة مرورية خلال شهر أغسطس

  أدرج يـوم : الإثنين, 11 سبتمبر 2023 12:36     الفئـة : جهـوي
صورة توضيحية صورة توضيحية

الجزائر - سجلت مصالح أمن ولاية الجزائر، خلال شهر أغسطس المنصرم 23500 مخالفة مرورية، حسب ما أفاد به اليوم الاثنين بيان لمصالح الأمن الولائي.

وأوضح نفس المصدر، أن المخالفات المرورية تتعلق بعدم حيازة السائقين على الوثائق الخاصة بالمركبة، عدم استعمال الخوذة، عدم  الحيازة على الصنف في رخصة السياقة، الوقوف والتوقف العشوائي، عدم احترام إشارات المرور، السرعة المفرطة، التجاوزات الخطيرة وغيرها من المخالفات.

كما تم رفع 102 مخالفة تتعلق بحفظ النظام، فيما بلغ عدد حوادث المرور الجسمانية --يضيف نفس المصدر-- 48 حادث تسبب في وفاة شخص واحد وإصابة 56 آخرين بجروح متفاوتة.

وبشأن النشاطات المتعلقة بشرطة العمران وحماية البيئة فقد سجلت ذات الفرق 103 مخالفة تتعلق بالبناء بدون رخصة و7 مخالفات تتعلق بعدم مطابقة البناء للرخصة المسلمة.

أما بخصوص نشاطات أقطاب الشرطة العامة وفرقها عبر مختلف مقرات الأمن الحضري، فقد سجلت هاته المصلحة مراقبة 1721 نشاط تجاري منظم، فيما تم تنفيد 18 قرار غلق صادر عن السلطات المختصة.

ومن جهة أخرى، استقبل مركز القيادة والسيطرة 57790 مكالمة هاتفية عبر الأرقام الخضراء التي وضعتها المديرية العامة للأمن الوطني تحت تصرف المواطنين للتبليغ عن أي خطر أو مناورة في الطريق العام.

ويتعلق الأمر بالخط الأخضر 1548 وخط النجدة 17، فيما وصل عدد المكالمات الهاتفية عبر الرقم 104 الخاص بالاختفاء إلى 949 مكالمة هاتفية.

آخر تعديل على الإثنين, 11 سبتمبر 2023 12:51
كلـمات مفتـاحيــة :
الجزائر العاصمة : تسجيل 23500 مخالفة مرورية خلال شهر أغسطس
  أدرج يـوم : الإثنين, 11 سبتمبر 2023 12:36     الفئـة : جهـوي   شارك

آخـر الأخبــار

23.09.12

كرة القدم/ لقاء ودي: الجزائر تفوز على السنغال (1-0)

23.09.12

تحديات وسائل الاعلام في عصر الرقمنة موضوع نقاش في الجزائر

23.09.12

المواد ذات الاستهلاك الواسع: رئيس الجمهورية يؤكد على مواصلة دعم الأسعار وضمان الوفرة

23.09.12

رئيس الجمهورية يأمر بتصحيح بعض الاختلالات من خلال مشروع قانون المالية التصحيحي لسنة 2023

23.09.12

رئيس الجمهورية يثني على الدور الهام لإطارات التعليم العالي في تحويل القطاع إلى قاطرة…

23.09.12

رئيس الجمهورية يسدي تعليمات لوزيري الداخلية والتربية بإنجاح الدخول المدرسي 2023-2024

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

23.09.11

زلزال المغرب: الجزائر تخصص 3 طائرات لنقل فريق الانقاذ للحماية المدنية ومساعدات إنسانية

23.09.11

الاعلان عن المخطط الاستراتيجي الوطني لتنمية إنتاج الحبوب 2023-2028

23.09.12

الحكومة الجزائرية تأخذ علما بالرد الرسمي للمملكة المغربية بعدم حاجتها للمساعدات الانسانية…

23.09.12

الجزائر تقرر إرسال مساعدات إنسانية هامة واستعجالية إلى ليبيا

23.09.12

رئيس الجمهورية يعين عبد الحفيظ بخوش مديرا عاما للجمارك

23.09.11

الجزائر تعرب عن تعازيها ومواساتها لليبيا على إثر الفيضانات التي اجتاحت البلاد