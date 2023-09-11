خنشلة: استلام مشروع إعادة تكسية أرضية ملعب الشهيد حمام عمار بالعشب الاصطناعي

خنشلة - تم استلام مشروع إعادة تكسية أرضية ملعب الشهيد حمام عمار بولاية خنشلة بالعشب الاصطناعي، حسبما استفيد اليوم الاثنين من المدير المحلي للشباب والرياضة.

و كشف اليزيد زواوي في تصريح ل "وأج" أن المقاولة المكلفة بإنجاز أشغال الشطر الأول من مشروع عملية إعادة تأهيل ملعب الشهيد حمام عمار الذي يحتضن مباريات فريق اتحاد مدينة خنشلة الناشط في الرابطة المحترفة الأولى وبعض الأندية المحلية قد سلمت حصة المشروع المتعلقة بكساء أرضية الملعب بالعشب الاصطناعي.

و أكد ذات المسؤول أن استلام المشروع سيسمح لفريق اتحاد مدينة خنشلة باستقبال منافسيه على أرضية الملعب المذكور خلال الموسم الكروي 2024/2023 والبداية ستكون باللقاء الذي سيستقبل فيه نادي وفاق سطيف برسم الجولة الأولى من الرابطة المحترفة الأولى يوم الجمعة المقبل.

و أردف ذات المتحدث أن مديرية الشباب والرياضة لولاية خنشلة أنهت بالموازاة مع ذلك عملية اقتناء 6 آلاف كرسي سيتم تثبيتها بمدرجات الملعب، مضيفا أن الحصة الثالثة من مشروع إعادة تأهيل الملعب والمتمثلة في الإنارة وتجديد الأضواء الكاشفة توجد في طور الإجراءات الإدارية والقانونية المصاحبة للإعلان عن صفقة المشروع على أن تنطلق بها الأشغال خلال شهر أكتوبر المقبل على أقصى تقدير.

وذكر مدير الشباب والرياضة لولاية خنشلة بأنه تم تخصيص غلاف مالي يقدر ب 160مليون دج من أجل إنجاز أشغال مشروع إعادة تأهيل ملعب الشهيد حمام عمار والمتمثلة في حصص إعادة وضع البساط بالعشب الاصطناعي وتثبيت الكراسي بالمدرجات وتجديد الأضواء الكاشفة.

للإشارة فقد تم مؤخرا إعطاء إشارة انطلاق أشغال مشروع تكسية ملعب أخر تابع للمركب متعدد الرياضات الشهيد علي النمر بعاصمة الولاية بالعشب الاصطناعي وإعادة تأهيل مضماره لألعاب القوى وتهيئة مدرجاته وغرف تغيير الملابس ومنصة الصحافة والأضواء الكاشفة به حيث خصص لإنجازه غلاف مالي يقدر ب 143 مليون دج.