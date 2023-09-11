Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

وزير الداخلية يشرف على تنصيب الوالي الجديد لأم البواقي

  أدرج يـوم : الإثنين, 11 سبتمبر 2023 08:21     الفئـة : جهـوي
وزير الداخلية يشرف على تنصيب الوالي الجديد لأم البواقي

أم البواقي - أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، بعد ظهر اليوم الأحد على تنصيب عيسى عيسات واليا لأم البواقي خلفا لسمير نفلة.

وأكد السيد مراد في كلمة ألقاها خلال مراسم التنصيب التي جرت بقاعة المحاضرات الكبرى بجامعة العربي بن مهيدي في إطار الحركة التي أجراها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بحضور منتخبين محليين و مسؤولي مختلف القطاعات والمجتمع المدني بأن "رئيس الجمهورية يسعى من خلال هذه الحركة إلى خلق ديناميكية محلية جديدة، حرصا منه على تسريع وتيرة التنمية المحلية والرقي بمستوى الخدمة العمومية المقدمة للمواطنين".

وأضاف الوزير بأن رئيس الجمهورية يولي إهتماما بالغا للمواطن، و قد ألح على هذا في أكثر من خطاب، و يؤكد على ترقية المواطن و ترقية الوسط الذي يعيش فيه.

وقال السيد مراد بأن "الرهانات التي تواجهنا اليوم تستدعي منا بذل المزيد من الجهود لنيل الأهداف المسطرة خاصة فيما يتعلق بترقية الخدمة العمومية و الدفع بالحركة التنموية على المستوى المحلي، و مواصلة فك العزلة عن القرى والمداشر وتوفير ظروف العيش الكريم للمواطن".

كما وجه وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية كلمة إلى جميع المسؤولين و المنتخبين المحليين و إلى الحركات الجمعوية و أعضاء المجلس الأعلى للشباب والمرصد الوطني للمجتمع المدني حثهم فيها على "الالتفاف حول الوالي الجديد و تقديم يد المساعدة له من أجل دفع عجلة الاستثمار و تحقيق ما يحتاجه المواطن".

وقد أثنى السيد مراد على مجهودات الوالي السابق لأم البواقي و على كفاءة الوالي الجديد الذي قال بأنه يتحلى بروح المسؤولية في تسيير الشأن العام من خلال تدرجه في مختلف المسؤوليات و تقلده منصب والي منتدب للمقاطعة الإدارية للمنيعة بولاية غرداية و واليا بالمغير التي ساهم في بعث التنمية بها، داعيا إياه إلى التفاني في خدمة هذه الولاية التاريخية بما تزخر به من مقومات مهمة.

 

كلـمات مفتـاحيــة :
وزير الداخلية يشرف على تنصيب الوالي الجديد لأم البواقي
  أدرج يـوم : الإثنين, 11 سبتمبر 2023 08:21     الفئـة : جهـوي   شارك

آخـر الأخبــار

23.09.12

كرة القدم/ لقاء ودي: الجزائر تفوز على السنغال (1-0)

23.09.12

تحديات وسائل الاعلام في عصر الرقمنة موضوع نقاش في الجزائر

23.09.12

المواد ذات الاستهلاك الواسع: رئيس الجمهورية يؤكد على مواصلة دعم الأسعار وضمان الوفرة

23.09.12

رئيس الجمهورية يأمر بتصحيح بعض الاختلالات من خلال مشروع قانون المالية التصحيحي لسنة 2023

23.09.12

رئيس الجمهورية يثني على الدور الهام لإطارات التعليم العالي في تحويل القطاع إلى قاطرة…

23.09.12

رئيس الجمهورية يسدي تعليمات لوزيري الداخلية والتربية بإنجاح الدخول المدرسي 2023-2024

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

23.09.11

زلزال المغرب: الجزائر تخصص 3 طائرات لنقل فريق الانقاذ للحماية المدنية ومساعدات إنسانية

23.09.11

الاعلان عن المخطط الاستراتيجي الوطني لتنمية إنتاج الحبوب 2023-2028

23.09.12

الحكومة الجزائرية تأخذ علما بالرد الرسمي للمملكة المغربية بعدم حاجتها للمساعدات الانسانية…

23.09.12

الجزائر تقرر إرسال مساعدات إنسانية هامة واستعجالية إلى ليبيا

23.09.12

رئيس الجمهورية يعين عبد الحفيظ بخوش مديرا عاما للجمارك

23.09.11

الجزائر تعرب عن تعازيها ومواساتها لليبيا على إثر الفيضانات التي اجتاحت البلاد