وزير الداخلية يشرف على تنصيب الوالي الجديد لأم البواقي

أم البواقي - أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، بعد ظهر اليوم الأحد على تنصيب عيسى عيسات واليا لأم البواقي خلفا لسمير نفلة.

وأكد السيد مراد في كلمة ألقاها خلال مراسم التنصيب التي جرت بقاعة المحاضرات الكبرى بجامعة العربي بن مهيدي في إطار الحركة التي أجراها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بحضور منتخبين محليين و مسؤولي مختلف القطاعات والمجتمع المدني بأن "رئيس الجمهورية يسعى من خلال هذه الحركة إلى خلق ديناميكية محلية جديدة، حرصا منه على تسريع وتيرة التنمية المحلية والرقي بمستوى الخدمة العمومية المقدمة للمواطنين".

وأضاف الوزير بأن رئيس الجمهورية يولي إهتماما بالغا للمواطن، و قد ألح على هذا في أكثر من خطاب، و يؤكد على ترقية المواطن و ترقية الوسط الذي يعيش فيه.

وقال السيد مراد بأن "الرهانات التي تواجهنا اليوم تستدعي منا بذل المزيد من الجهود لنيل الأهداف المسطرة خاصة فيما يتعلق بترقية الخدمة العمومية و الدفع بالحركة التنموية على المستوى المحلي، و مواصلة فك العزلة عن القرى والمداشر وتوفير ظروف العيش الكريم للمواطن".

كما وجه وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية كلمة إلى جميع المسؤولين و المنتخبين المحليين و إلى الحركات الجمعوية و أعضاء المجلس الأعلى للشباب والمرصد الوطني للمجتمع المدني حثهم فيها على "الالتفاف حول الوالي الجديد و تقديم يد المساعدة له من أجل دفع عجلة الاستثمار و تحقيق ما يحتاجه المواطن".