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وزير الداخلية يشرف على تنصيب الوالي الجديد لعنابة

  أدرج يـوم : الأحد, 10 سبتمبر 2023 16:12     الفئـة : جهـوي
وزير الداخلية يشرف على تنصيب الوالي الجديد لعنابة

عنابة - أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, السيد ابراهيم مراد, يوم الأحد على تنصيب السيد عبد القادر جلاوي واليا جديدا لولاية عنابة خلفا للسيد جمال الدين بريمى.

وخلال حفل التنصيب الذي أقيم بمقر الولاية ضمن الحركة الأخيرة التي مست سلك الولاة والولاة المنتدبين والتي أجراها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, أكد السيد مراد بأن عنابة تعد من كبريات ولايات الوطن ما يستوجب أن ''تستعيد بريقها في ظل توفرها على مؤهلات هامة ومتنوعة تستغل في خدمة التنمية والتكفل بانشغالات المواطنين لتحقيق الرفاه الاجتماعي والاقتصادي''.

ودعا الوزير في ذات السياق الى تبنى مقاربة تشاركية تضمن حشد الإمكانيات المادية والمؤهلات البشرية مع إشراك كل الفاعلين من إطارات ومسيرين وكفاءات ومجتمع مدني لأجل بلوغ التنمية المستدامة بالولاية.

وألح الوزير على ضرورة مرافقة المستثمرين ورفع العراقيل التي تحول دون تجسيد المشاريع التنموية بالإضافة إلى العمل على استرجاع العقار الصناعي غير المستغل وتوفير الإمكانيات والمرافقة الضرورية لترقية روح المقاولاتية لدى الشباب وتشجيعهم على خلق النشاط الاقتصادي وترقيته.

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وقال السيد مراد بأنه, إلى جانب ترقية وتعميم الرقمنة عبر مختلف القطاعات وتحسين الخدمة العمومية, يتوجب العمل على تقوية الجبهة الداخلية وتغيير أوضاع المواطن نحو الأفضل من خلال تسجيل عمليات تنموية ذات علاقة مباشرة بحياته اليومية, مؤكدا على ضرورة التحضير الجيد للدخول المدرسي والجامعي المقبلين.

وخلال حفل التنصيب, ذكر السيد مراد بالمجهودات التي بذلها الوالي السابق في مجال ترقية الاستثمار ورفع العراقيل عن المستثمرين بولاية عنابة, مبرزا أن الوالي الجديد لعنابة له خبرة ومؤهلات تؤهله لتسيير شؤون هذه الولاية والرقي بها في جميع المجالات.

وسبق للوالى الجديد لعنابة ان شغل منصب مدير للتعمير بذات الولاية, قبل أن يعين واليا بكل من ولايات ورقلة والجلفة ووهران والمسيلة, حسبما تمت الاشارة اليه.

آخر تعديل على الأحد, 10 سبتمبر 2023 16:46
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وزير الداخلية يشرف على تنصيب الوالي الجديد لعنابة
  أدرج يـوم : الأحد, 10 سبتمبر 2023 16:12     الفئـة : جهـوي   شارك

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