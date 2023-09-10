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والي الجزائر العاصمة يشرف على مراسم تنصيب 11 واليا منتدبا

  أدرج يـوم : الأحد, 10 سبتمبر 2023 14:13     الفئـة : جهـوي
والي الجزائر العاصمة يشرف على مراسم تنصيب 11 واليا منتدبا

الجزائر- أشرف والي الجزائر العاصمة, محمد عبد النور رابحي, يوم الأحد, على مراسم تنصيب الولاة المنتدبين الجدد ل11 مقاطعة ادارية, وذلك عقب الحركة الواسعة التي أجراها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الأربعاء الفارط, في سلك الولاة والولاة المنتدبين.

ويخص هذا التنصيب كل من مقاطعات درارية, براقي, بئر توتة, سيدي أمحمد, الحراش, حسين داي, رويبة, باب الواد, الدار البيضاء, بوزريعة وبئر مراد رايس.

ويتعلق الامر بكل من السيدتين نشيدة بلهوان ونجية نسيب, بصفتهما, على التوالي, واليين منتدبين للمقاطعتين الإداريتين لدرارية وحسين داي, والسادة عبد الوهاب برتيمة, مروان بولسان, محمد أمين بن شاولية وكذا عبد الوهاب زياني, بصفتهم, على التوالي, ولاة منتدبين للمقاطعات الإدارية لبراقي, بئر توتة, سيدي أمحمد والحراش.

كما تم تنصيب السادة جيلالي يحمي, أحمد ين يوسف, نور الدين رفسة, عبد الكريم بطيوي وعبد الرحمان رحماني, بصفتهم, على التوالي, ولاة منتدبين للمقاطعات الإدارية لرويبة, باب الواد, الدار البيضاء, بوزريعة وبئر مراد رايس.

وفي كلمة وجيزة له, ذكر السيد رابحي أن هذا التنصيب يخص تعيين سبع ولاة منتدبين جدد لولاية الجزائر وتحويل أربع ولاة منتدبين داخل إقليم الولاية.

وبهذه المناسبة دعا إياهم إلى العمل ب "إخلاص على الرقي بالعاصمة وعدم ادخار أي جهد للاستجابة لتطلعات مواطنيها وخدمة ساكنتها والحرص على حسن استقبال المواطنين والاستماع لانشغالاتهم وكذا التكفل بها حسب الأولويات والامكانيات المتاحة".

كما دعاهم إلى تقديم كل "التسهيلات الممكنة لكل الفئات تنفيذا لتوجيهات لرئيس الجمهورية".

للإشارة, فقد تمت هذه المراسم بحضور رئيسة المجلس الشعبي الولائي للجزائر العاصمة, نجيبة جيلالي, وإطارات ومسؤولين بالولاية.

آخر تعديل على الأحد, 10 سبتمبر 2023 15:17
كلـمات مفتـاحيــة :
والي الجزائر العاصمة يشرف على مراسم تنصيب 11 واليا منتدبا
  أدرج يـوم : الأحد, 10 سبتمبر 2023 14:13     الفئـة : جهـوي   شارك

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