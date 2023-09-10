الطبعة أل 13 للصالون الدولي للانتقال الطاقوي وطاقات المستقبل "ايرا" مطلع أكتوبر القادم

وهران - ستنظم الطبعة ال 13 للصالون الدولي للانتقال الطاقوي و طاقات المستقبل "ايرا" ما بين 2 و 4 أكتوبر القادم بمركز المؤتمرات "محمد بن أحمد" لوهران، حسبما علم يوم الاحد لدى المنظمين.

وقد تم استبدال اسم التظاهرة في هذه الطبعة بالصالون الدولي للانتقال الطاقوي وطاقات المستقبل عوض الصالون الدولي للطاقات المتجددة، الطاقات النظيفة والتنمية المستدامة الذي كان مخصصا للطبعات الماضية.

وأبرز بيان للمنظمين أن "ايرا" وبالتشاور مع شركائها، ارتأت تعزيز هويتها، من خلال الجمع بين الطاقات المتجددة والطاقات النظيفة والتنمية المستدامة تحت عنوان واحد هو "انتقال الطاقة"، وإضافة "طاقات المستقبل" وهي طاقات موجودة في الجزائر، من خلال منشآت الطاقة الشمسية ومشاريع تطوير الهيدروجين الأخضر وغيرها.

وينتظر أن يستضيف الصالون عددا من أهم الفاعلين الاقتصاديين الوطنيين في مجال الطاقة، على غرار المجمعات الكبرى "سوناطراك" و"جيكا" لإنتاج الاسمنت و "زرقون للطاقة الخضراء" و"تكنوكاست"، فضلا عن عارضين أجانب من الصين وإيطاليا وألمانيا، حسب البيان.

وأضاف المصدر أنه من المقرر تنظيم سلسلة من المحاضرات على هامش المعرض، يقدمها خبراء جزائريون وأجانب حول التحول الطاقوي.