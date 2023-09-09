وزير الداخلية يشرف على تنصيب الوالي الجديد لتيسمسيلت

تيسمسيلت - أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, السيد إبراهيم مراد, بعد ظهر اليوم السبت على تنصيب فتحي بوزايد واليا جديدا لتيسمسيلت خلفا للعرج نحيلة الذي تم تحويله لشغل نفس المنصب بولاية المغير.

وأوضح الوزير خلال مراسم التنصيب التي جرت بحضور السلطات المحلية وممثلي المجتمع المدني, أن هذه الحركة في سلك الولاة التي أقرها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الهدف منها يكمن في "مواصلة الحركية التنموية التي محورها المواطن وتحسين محيطه المعيشي".

وأكد السيد مراد أن "كل الولايات عبر الوطن تتوفر على مقومات يجب استغلالها والتفكير في تثمين ممتلكات الجماعات المحلية المتوفرة للتخلص تدريجيا من المساعدات التي تقدمها الدولة".

إقرأ أيضا: وزير الداخلية يشرف على تنصيب الوالي الجديد للبليدة

من جهة اخرى, أعلن الوزير أن "لقاء للحكومة مع الولاة قد يتم عقده في أكتوبر أو نوفمبر المقبلين يشرف عليه رئيس الجمهورية وسيتم خلاله تقييم التعليمات المسداة خلال الاجتماع المماثل للسنة الماضية خاصة ما تعلق بظروف استقبال المواطنين والتكفل بانشغالاتهم بالتنسيق مع مصالح وسيط الجمهورية".

كما أشار السيد مراد الى جملة من المواضيع التي ستكون محل دراسة ونقاش خلال هذا اللقاء على غرار مواصلة تجسيد البرامج التنموية وفق المواصفات والمعايير المطلوبة وتثمين الامكانيات المتوفرة عبر الولايات واستغلالها بطرق عصرية لانتاج الثروة والتحصيل الأمثل للجباية المحلية وتشجيع روح المقاولاتية والاستغلال الأمثل للعقار الصناعي.

وأكد الوزير أنه يعول على الوالي الجديد لتيسمسيلت بالتعاون مع اطارات الولاية وفعاليات المجتمع المدني على تجسيد البرنامج التكميلي الذي استفادت منه الولاية بداية السنة الجارية والمقدر ب13ر99 مليار دج في أقرب الآجال وبالمواصفات المطلوبة للنهوض بها في جميع المجالات المرتبطة بحياة المواطنين.

وأشار الى أنه تم الانطلاق في العديد من المشاريع حيث ظهر ذلك في عديد الورشات المفتوحة في مجالات السكن والطرقات والسكة الحديدية والتمدرس, متمنيا التوفيق للوالي المغادر لعرج نحيلة في مهامه على رأس ولاية المغير.