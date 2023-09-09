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قسنطينة: دخول حيز الخدمة للنفق الأرضي المروري لمدينة الخروب

  أدرج يـوم : السبت, 09 سبتمبر 2023 16:25     الفئـة : جهـوي
قسنطينة: دخول حيز الخدمة للنفق الأرضي المروري لمدينة الخروب

قسنطينة - دخل يوم السبت النفق الأرضي لمدينة الخروب بولاية قسنطينة حيز الخدمة.

وقد تطلب إنجاز هذه المنشاة التي عاينها والي قسنطينة عبد الخالق صيودة في إطار جولة خصصها لتفقد عدة مشاريع تابعة لقطاع الأشغال العمومية تخصيص غلاف مالي بـ385 مليون دج, حسبما أوضحه لـوأج مدير الأشغال العمومية بالولاية، محمد قاقي.

ويضم هذا النفق الأرضي المروري الذي أوكلت أشغال إنجازه لشركة الدراسات وإنجازات المنشآت الفنية للشرق التي يوجد مقرها الاجتماعي بباتنة جزأين الأول مفتوح بطول 290 مترا والآخر مغطى بطول 50 مترا.

وسمح استلام هذه المنشأة القاعدية التي انطلقت أشغال إنجازها مطلع سنة 2023 بفك الاختناق المروري على هذا المحور باتجاه عدة ولايات على غرار أم البواقي وخنشلة وعنابة وتبسة، حسبما أشار إليه مدير الأشغال العمومية.

كما مكن هذا الإنجاز من وضع حد للاختناق المروري الذي كان مسجلا عبر عدة طرق وطنية وولائية خاصة على مستوى المحول المروري بالمكان المسمى "الموزينة"  باتجاه كل من الطريق المزدوج السريع للمقاطعة الإدارية علي منجلي والمدينة الجديدة ماسينيسا بالخروب وكذلك نحو البلديات المجاورة أولاد رحمون وعين عبيد وبن باديس.

وذكر نفس المسؤول بأن الأشغال النهائية لهذه المنشأة المقدرة بـ70 مليون دج هي محل طلب تمويل إضافي.

آخر تعديل على السبت, 09 سبتمبر 2023 16:29
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قسنطينة: دخول حيز الخدمة للنفق الأرضي المروري لمدينة الخروب
  أدرج يـوم : السبت, 09 سبتمبر 2023 16:25     الفئـة : جهـوي   شارك

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