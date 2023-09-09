وزير الداخلية يشرف على تنصيب الوالي الجديد لبومرداس

بومرداس- أشرف وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية السيد إبراهيم مراد يوم السبت ببومرداس على تنصيب السيدة نعامة فوزية, واليا لهذه الولاية خلفا للسيد يحي يحياتن الذي أنهيت مهامه.

وفي كلمة عقب مراسم حفل التنصيب الذي جرى بحضور إطارات الولاية و مسؤولي مختلف القطاعات و الهيئات و المجتمع المدني, أكد السيد مراد أن "وضع رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الثقة في السيدة نعامة بتعيينها على رأس هذه الولاية المهمة, ضمن حركة واسعة أجراها مؤخرا , يدل على حرصه على ترقية العنصر النسوي في مختلف المسؤوليات".

وفي هذا الصدد دعا السيد مراد الوالي الجديد إلى العمل على تسيير الشأن العام المحلي ضمن مقاربة اقتصادية "فعالة" تقوم على مرافقة المستثمرين و تذليل كل العراقيل التي قد تحول دون تجسيد مشاريعهم مع الحرص على المتابعة الدورية لكل المشاريع المنجزة أو تلك التي هي قيد الإنجاز عبر الولاية.

وقال السيد مراد في هذا السياق: "أحرص كل الحرص على ضرورة مرافقة و تشجيع الشباب في مجال ترقية المؤسسات الناشئة الاقتصادية و المقاولاتية من خلال تقديم كل الدعم لهم لتمكينهم من المساهمة في خلق الثروة و تشجيع الاستثمار المحلي".

وبالمناسبة, أكد أن المجهودات التي بذلتها الدولة في إطار التنمية المحلية كان لها "انعكاس مباشر و إيجابي على حياة المواطن", مضيفا أن "الرهانات التي تواجهنا اليوم تستدعي منا بذل المزيد من الجهود لبلوغ الأهداف المسطرة خاصة فيما تعلق بترقية الخدمة العمومية و رقمنتها و الدفع بالحركة التنموية محليا و مواصلة عمليات فك العزلة و توفير ظروف العيش الكريم للمواطن".

وذكر الوزير في هذا المقام بتعليمات رئيس الجمهورية المسداة للولاة و الحكومة مؤخرا, أهمها ضرورة استقبال المواطنين و الإصغاء إلى انشغالاتهم و مواصلة تجسيد البرامج التنموية مع ضمان معيار الجودة و النجاعة في الخدمة العمومية في إطار ترشيد النفقات العمومية.