ولاية الجزائر: تنقية أكثر من 64 ألف بالوعة تحسبا لموسمي الخريف والشتاء

الجزائر - قامت مؤسسة صيانة شبكات الطرق والتطهير لولاية الجزائر(أسروت) بإجراءات استباقية لتفادي انسداد المجاري بالعاصمة تحسبا لموسمي الخريف والشتاء وذلك من خلال تنقية 64432 بالوعة (اي ما نسبته 85 بالمائة من البالوعات) من مختلف الأتربة والنفايات خاصة المنزلية منها.

وفي تصريح خص به واج، افاد مدير "أسروت"، عيطر سعدون، أن نسبة كبيرة من البالوعات يتم تنقيتها عدة مرات بسبب موقعها خاصة خلال شهرين يوليو وأغسطس موضحا أن انسداد المجاري بالعاصمة ليست السبب الرئيسي لحدوث الفيضانات. وواصل في ذات السياق ان ارتفاع منسوب الأودية بصفة كبيرة ومفاجئة بسبب احتوائها على نفايات صلبة وأتربة بعد هطول أمطار غزيرة هو السبب الرئيس لهذا المشكل.

وأضاف أن الاستعداد لموسم الأمطار يكون طوال السنة وبالأخص خلال شهري يوليو وأغسطس حيث تجوب فرق أسروت مختلف المحاور الحضرية بكل بلديات العاصمة، لتنفيذ مخطط تنقية وتنظيف البالوعات ومجاري الصرف الصحي وصرف مياه الأمطار، ورصد النقاط السوداء والقضاء عليها استعدادا للأمطار خاصة الخريفية منها والمفاجئة.

وأكد أن الفرق الميدانية قامت كذلك منذ شهر يناير لغاية اليوم بتنظيف 25900 وحدة فتوحات المشاعب لتفادي اختلاط التراب بالماء الشروب.

وأبرز أن أعوان "أسروت" قاموا منذ بداية السنة لغاية أغسطس الفارط، بإزالة 247941 متر مكعب من الردوم والنفايات الصلبة مضيفا انهم قاموا كذلك بإصلاح الأرصفة و الحفر بمادة الزفت والبلاط على مسافة 224564 متر مربع.

كما جمعوا نفايات من العجلات المطاطية بلغ عددها لغاية أغسطس 40955 عجلة، يضيف المسؤول.

يذكر أن مؤسسة صيانة شبكات الطرق والتطهير لولاية الجزائر عرفت تطورا وتوسعا في نظام هيكلتها وأنشطتها،حيث استحدثت ستة (16) وحدة تتوزع على مستوى المقاطعات الإدارية الأربعة عشر (14) لولاية الجزائر، وكل وحدة تتفرع إلى قطاعات بعدد البلديات المتواجدة في إقليم المقاطعة الإدارية أي (57) قطاع إلى جانب وحدة خاصة بالطرقات السريعة (Unit Axes Autoroutiers) لانجاز الحواجز الاسمنتية والأرصفة.

وتستحوذ المؤسسة على محطة لتصنيع الزفت بنوعية الساخن والبارد و تشمل على وحدة خاصة بالأشغال الكبرىعلى غرار الإصلاح الجزئي للطرق والأرصفة و إزالة الأتربة و مواد البناء والردوم من الطرق العمومية و تعويض التجهيزات الخاصة بشبكة الطرق وتسريح المجاري.

كما تقوم بتطهير وإزالة الأعشاب من جوانب الطرق و بمتابعة انجاز المشاريع المتعلقة بحماية الطرق إنجاز الأشغال الجديدة والإصلاحات الكبرى على شبكة الطرق الحضرية والفرعية للتطهير.