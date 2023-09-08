وزير الري يشرف بعنابة على انطلاق حملة لإصلاح التسربات عبر شبكات توزيع مياه الشرب

عنابة - أشرف وزير الري، طه دربال مساء اليوم الخميس بعنابة على إعطاء إشارة انطلاق حملة لإصلاح تسربات المياه عبر شبكة التزويد بالمياه الصالحة للشرب و ذلك بمشاركة وحدات مؤسسة الجزائرية للمياه من 20 ولاية من الوطن، مشددا بالمناسبة على "ضرورة ترقية الخدمة العمومية للماء" .

وأوضح الوزير خلال إشرافه على انطلاق هذه الحملة التضامنية لإعادة تأهيل شبكة توزيع المياه بولاية عنابة و ذلك في إطار زيارة عمل و تفقد قام بها إلى الولاية بأن هذه المبادرة تندرج في إطار توجه جاد للتحكم في هذا المورد الحيوي من خلال معالجة الاختلالات والمحافظة على الماء.

وأكد السيد دربال في هذا السياق على "ضرورة ترجمة أهداف هذه الحملة على أرض الواقع"، مشددا أيضا بأن النتائج المنتظرة "لا بد أن تكون في حجم الإمكانات التي تم تسخيرها لهذا الغرض".

كما ألح وزير الري على مسؤولي القطاع التحلي بالانضباط و المتابعة الميدانية لأشغال هذه الحملة التي تشمل إلى جانب إصلاح أكثر من 200 نقطة تسرب للمياه محاربة التوصيلات العشوائية وتركيب عدادات قياس استهلاك المياه.

كما وقف الوزير خلال هذه الزيارة على سير أشغال إعادة تأهيل وتطوير شبكات التزويد بالمياه الصالحة للشرب بمنطقة "قاسيو" بمدينة عنابة و استمع إلى عرض مفصل حول هذا المشروع الذي يشمل إعادة تأهيل أكثر من 190 ألف متر طولي من القنوات عبر مختلف بلديات الولاية وذلك بغلاف مالي يفوق 2،2 مليار دج.

وعاين السيد دربال كذلك مشروع سد بوحديد لحماية مدينة عنابة من الفيضانات، حيث أكد على "ضرورة رفع وتيرة الإنجاز بتكثيف فرق العمل على مدار 24 ساعة"، مبرزا بأن الاستثمارات الهامة التي استفاد منها القطاع بهذه الولاية "لا بد أن تتجسد في الآجال المحددة لها و بمقاييس الجودة المطلوبة".

وبمنطقة سيدي عاشور بمدينة عنابة، أشرف الوزير على دخول حيز الاستغلال لأربعة خزانات للمياه بسعة 2500 متر مكعب للواحد مخصصة لتحسين التزويد بمياه الشرب وذلك قبل أن يتفقد أشغال إزالة مصبات مياه الأمطار بحي سيبوس .

ويهدف هذا المشروع إلى تحويل مصبات مياه الأمطار والقضاء على المصبات العشوائية للمياه المستعملة بهذا الموقع المخصص لتوسعة ميناء عنابة.