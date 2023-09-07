تعميم البث المباشر عبر الفيديو إلى الإذاعات الجهوية "قريبا"

المدية - أعلن المدير العام للإذاعة الجزائرية، محمد بغالي، اليوم الخميس بالمدية، عن تعميم البث المباشر عبر الفيديو (Live Stream Video) "قريبا" إلى المحطات الإذاعية الجهوية، في إطار تطوير الإعلام الرقمي.

وصرح السيد بغالي على هامش إطلاق حملة وطنية تحسيسية حول حوادث الطرقات، انه "في المستقبل القريب" سيكون بإمكان المحطات الجهوية للإذاعة الجزائرية اللجوء للبث المباشر عبر الفيديو لبث نشراتها الإخبارية وبرامجها عبر مختلف شبكات التواصل الاجتماعي، وبالتالي توسيع حضورها و جمهورها في العالم الرقمي".

وأضاف ذات المسؤول "أنه تم إدراج هذه الطريقة في البث مؤخرا ضمن القنوات الإعلامية والموضوعية للإذاعة الجزائرية في اطار المرحلة الأولى لمشروع عصرنة طموح من شأنه المساهمة في تطوير الإعلام الرقمي والسماح للإذاعة الجزائرية بالقيام بمهمتها على أكمل وجه على الصعيدين الوطني والدولي".

كما أشار المدير العام للإذاعة الجزائرية إلى استحداث مديرية للإعلام الرقمي، مطلع سبتمبر الجاري، مهمتها تطوير الإنتاج الرقمي والوسائط المتعددة وضمان أمن المعلومات التي تبث عبر مختلف القنوات والمحطات الإذاعية، لمواجهة مخاطر جرائم سيبرانية محتملة.

وأضاف السيد بغالي أن "كل هذه الجهود ستمكن الإذاعة الوطنية من مواكبة التقدم التكنولوجي ومواجهة التحديات التي يفرضها الاستخدام المفرط لشبكات التواصل الاجتماعي".

كما أكد أن "الإذاعة الجزائرية لديها القدرات والكفاءات الضرورية لمواجهة التحدي والقيام بمهمتها على أكمل وجه".