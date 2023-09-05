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معسكر : إحياء الذكرى ال66 لمعركة "جبل المناور"

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 05 سبتمبر 2023 16:23     الفئـة : جهـوي
معسكر : إحياء الذكرى ال66 لمعركة &quot;جبل المناور&quot;

معسكر - أحيت ولاية معسكر اليوم الثلاثاء الذكرى السادسة والستين لمعركة "جبل المناور" التي وقعت بالبلدية التي تحمل نفس الاسم بوضع حيز الخدمة لعدد من المشاريع التنموية.

وقد شهدت مراسم إحياء هذه الذكرى التاريخية التي أشرف عليها الوالي، عمر روابحي، رفقة السلطات المدنية والعسكرية والأسرة الثورية رفع العلم الوطني والاستماع إلى النشيد الوطني ووضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري (مقبرة الشهداء بموقع المعركة) وقراءة فاتحة الكتاب ترحما على أرواح الشهداء.

وفي كلمة له بالمناسبة أكد ممثل الأسرة الثورية بالولاية بهيليل عبد القادر على "أهمية إحياء هذه الذكرى التاريخية التي تسمح لجيل اليوم باستخلاص العبر من تضحيات الشهداء والمجاهدين".

وأشرفت السلطات الولائية بالمناسبة على وضع حيز الخدمة لمطعم مدرسي بالمدرسة الابتدائية "بن زرام عبد القادر" بمنطقة "زرامة" ببلدية البرج وكذا تزويد المدرسة الابتدائية "لعروسي مصطفى" ببلدية خلوية بالتدفئة المركزية.

كما تم أيضا وضع حيز الخدمة لعملية التهيئة الحضرية بشارع "عابد أحمد" بمدينة البرج المجسدة في إطار المخطط البلدي للتنمية للسنة الجارية فضلا على إعطاء إشارة انطلاق أشغال صيانة الطريق الوطني رقم 7 بدوار "البوازيد" ببلدية المناور على مسافة 1700 متر.

وعرفت هذه المراسم كذلك قيام السلطات الولائية بزيارة للمجاهد ولاف بن علي بمقر سكنه بالتجمع الريفي "أولاد بوعلام" ببلدية المناور.

للإشارة، تعود وقائع معركة "جبل المناور" إلى يوم 5 سبتمبر 1957 حيث جهز جيش المستعمر الفرنسي حملة كبيرة باستقدام آلاف الجنود وعشرات الطائرات والمدافع والآليات العسكرية ليواجه مجاهدي جيش التحرير الوطني تحت قيادة القائد سي رضوان بجبل مناور رغم قلة عددهم وعتادهم استنادا إلى مديرية المجاهدين وذوي الحقوق.

وقد شهدت هذه المعركة البطولية استشهاد 69 مجاهدا و 10 من سكان المنطقة وأصيب 23 آخرون بجروح بينهم القائد سي رضوان قبل أن يستشهد بولاية غليزان فيما تكبدت قوات الجيش الاستعماري الفرنسي خسائر فادحة تمثلت في 650 جندي قتيل وإصابة عدد كبير و إسقاط 6 طائرات وإعطاب 17 أخرى.

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معسكر : إحياء الذكرى ال66 لمعركة "جبل المناور"
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 05 سبتمبر 2023 16:23     الفئـة : جهـوي   شارك

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