جيجل: بداني يدشن وحدة لإنتاج الجليد بميناء الصيد البحري لزيامة منصورية

وحسب الشروحات التي تلقاها السيد بداني خلال اليوم الثاني من زيارة العمل والتفقد التي قادته الى الولاية فإنه تم إنشاء هذه الوحدة في إطار الاستثمار الخاص وتقدر طاقتها الإنتاجية ب 10 طن من الجليد يوميا.
وتساهم هذه الوحدة الإنتاجية في حفظ المنتجات الصيدية وضمان سلسلة تبريد فعالة ذات لمسار ممتد من المنتج إلى المستهلك, مثلما تم توضيحه.
وبميناء الصيد البحري لزيامة منصورية استمع السيد بداني إلى انشغالات مهنيي الصيد البحري من خياطي الشباك, مجهزي السفن وبحرية أهمها اقتراح فتح تخصص إصلاح السفن في قطاع التكوين المهني بولاية جيجل لتجنب نقل سفن الصيد المعطلة إلى ميناء شرشال من أجل إصلاحها.
وطرح مهنيو الصيد البحري العديد من الانشغالات تتعلق فضلا عما أشير إليه, بالتغطية الاجتماعية, منحة التقاعد, توسيع ميناء الصيد البحري لزيامة منصورية مع إشراك المهنيين في إعداد مختلف دراسات تهيئة الموانىء, توفير وحدات لصيانة أجهزة الملاحة و تعميم التكوين على مختلف نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات.
يذكر بأن وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية قد عاين أمس الإثنين خلال اليوم الأول من زيارته إلى ولاية جيجل معرضا منظما من طرف المتعاملين في مجالات الصيد البحري وتربية المائيات, حيث تم الاطلاع على مشاريع تربية المائيات المدمجة مع الفلاحة و آفاقها في تحقيق الأمن الغدائي, و بالمناسبة ثمن الوزير هذا النشاط لما يتوفر عليه من مزايا في خلق الثروة.
ويواصل السيد بداني زيارته بتفقد عديد المرافق التابعة لدائرته الوزارية بولاية جيجل.