الشروع في عملية تسويق المنتجات الصيدية بدء من الأسبوع المقبل

و أوضح الوزير على هامش استماعه لعرض عن قطاعه بقاعة الاستقبال على مستوى مطار فرحات عباس في اطار زيارة عمل للولاية تدوم يومين أن دائرته الوزارية وبالتنسيق مع الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات ستشرع بدء من الأسبوع القادم في عملية كبرى لتسويق منتجات الصيد البحري عبر كامل مواني الوطن.
و أضاف السيد بداني أن هذه العملية ستسمح بتوفير السمك للمواطن بسعر تنافسي من خلال البيع المباشر من الصياد إلى المستهلك وهي العملية التي من شأنها المساهمة في تخفيف التكاليف على المستهلك مع الدخول الاجتماعي فضلا عن توفير منتوج ذو قيمة غذائية هامة.
و قام السيد أحمد بداني خلال زيارة العمل بمعاينة مختلف المشاريع المسجلة لتحسين الخدمات بميناء بوالديس ببلدية جيجل، حيث أعطي إشارة انطلاق عملية كسح الرمال بالميناء لتسهيل حركة ملاحة سفن الصيد البحري بالإضافة إلى تعويم سفينتين جديدتين لصيد السردين بطول 14 متر مع الوقوف على نشاط بناء و صيانة و تصليح سفن الصيد البحري.
و قصد تشجيع المهنيين على تطوير نشاطاتهم و تنظيمهم في إطار تعاوني مهني منح الوزير اعتمادات لتعاونيتين في الصيد البحري و تربية المائيات كما استمع بالميناء الى انشغالات و اقتراحات المهنيين لترقية و تطوير نشاط الصيد البحري.
و سيواصل السيد بداني زيارته الى ولاية جيجل بتفقده غدا الثلاثاء لعديد المرافق التابعة لدائرته الوزارية.