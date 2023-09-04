الأغواط: توزيع سبع سيارات إسعاف جديدة على عدة مؤسسات صحية

وزير الإتصال يجتمع بمدراء المؤسسات الإعلامية التابعة للقطاع -

مطار أبو بكر بلقايد بالشلف: فتح رحلات داخلية نحو جنوب البلاد -

فلاحة: الافتتاح الرسمي لموسم الصيد البري 2023-2024 في 15 سبتمبر الجاري -

المديرية الجهوية للجمارك الجزائر-خارجية: حجز حوالي 25 ألف قرص مهلوس منذ بداية السنة -

الجزائر-اليمن: توقيع اتفاقية لتعزيز التعاون الثنائي في مجال التكوين المهني -

السيد عطاف يستعرض هاتفيا مع نظيره البريطاني علاقات التعاون و التنسيق بين البلدين -

بتكليف من رئيس الجمهورية، السيد عطاف يشرع في زيارة عمل إلى تركيا يوم الأربعاء -

سوناطراك: انطلاق مشروع المسح الزلزالي ثلاثي الأبعاد بحقل حاسي مسعود -

الطبعة السادسة من مهرجان أدب و سينما المرأة بسعيدة من 13 إلى 17 سبتمبر الجاري -

كرة القدم داخل القاعة/ كأس افريقيا للأمم: المنتخب الجزائري في تربص من 10 الى 20 سبتمبر -

تحويلات جامعية: إمكانية اطلاع الطلبة على النتائج عبر نفس الموقع الذي أودع فيه الطلب -

معسكر : إحياء الذكرى ال66 لمعركة جبل المناور -

معرض الدخول المدرسي بالعاصمة: توفير مستلزمات مدرسية من المنتج إلى المستهلك بأسعار تنافسية -

الرئيس الصحراوي ينبه إلى أن ممارسات المغرب بالأراضي المحتلة تفاقم من تأثيرات التغير المناخي -

وزيرة الثقافة تشرف على تسليم شهادات تأهيل لمهندسين معماريين مختصين في المعالم والمواقع المحمية -

معرض الدخول المدرسي لمسيد : انطلاق فعاليات الطبعة الثانية بمشاركة 40 عارضا -

بداري يؤكد دعم قطاعه لتطوير المنتوجات الابتكارية على مستوى مراكز البحث -

بن براهم يستعرض مع ممثلة اليونسيف بالجزائر سبل إقامة شراكة بين الطرفين -

الحمل بالقوة لذوي الهمم/الالعاب البرالمبية-2024: بالطير و حاج علي يضمنان مكانتهما في موعد باريس -