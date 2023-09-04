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الأغواط: توزيع سبع سيارات إسعاف جديدة على عدة مؤسسات صحية

  أدرج يـوم : الإثنين, 04 سبتمبر 2023 17:09     الفئـة : جهـوي

الأغواط - جرى اليوم الاثنين توزيع سبع (7) سيارات إسعاف طبية جديدة مجهزة بالكامل لفائدة عدة مؤسسات صحية عبر بلديات ولاية الأغواط، حسب ما أفاد به مسؤولو الولاية.

وأوضح والي الولاية فضيل ضويفي خلال إشرافه على عملية التوزيع التي جرت بمقر الولاية أن السيارات تم اقتناؤها بتمويل من ميزانية المخطط القطاعي للتنمية الخاص بالصحة، بتكلفة مالية إجمالية تفوق 90 مليون دج.

ووزعت سيارات الإسعاف الطبية على كل من المؤسسة العمومية الاستشفائية بآفلو والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية ببلديات الأغواط وحاسي الدلاعة وبريدة وقصر الحيران وتاجرونة، والعيادة متعددة الخدمات ببلدية سبقاق، كما أفاد ذات المسؤول.

وستضمن تلك السيارات الطبية المجهزة كليا نقل المرضى في حالة الضرورة إلى المستشفيات حسب التخصصات الطبية، كما أضاف ذات المسؤول، مشددا في ذات الوقت على ضرورة الاعتناء بها واستخدامها بعقلانية.

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الأغواط: توزيع سبع سيارات إسعاف جديدة على عدة مؤسسات صحية
  أدرج يـوم : الإثنين, 04 سبتمبر 2023 17:09     الفئـة : جهـوي   شارك

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