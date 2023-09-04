Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

سوناطراك : طرح 471 عرض عمل بولاية إليزي

  أدرج يـوم : الإثنين, 04 سبتمبر 2023 09:08     الفئـة : جهـوي
سوناطراك : طرح 471 عرض عمل بولاية إليزي

الجزائر - أعلن مجمع سوناطراك في بيان له عن إيداع 471 عرض عمل على مستوى الفرع الولائي التابع للوكالة الوطنية للتشغيل بولاية إليزي وهذا من أجل سد حاجيات منشآته الإنتاجية بالولاية.

وجاء في البيان, "تعلن سوناطراك عن إيداع عروض عمل على مستوى الفرع الولائي التابع للوكالة الوطنية للتشغيل بإليزي عبر المنصة الرقمية OGC الخاصة بالوكالة الوطنية للتشغيل".

ويشمل إجمالي هذه العروض "471 منصب, منها 437 منصب عمل جديد, بالإضافة إلى جدولة 34 منصب آخر شاغر متبقي من حصة التوظيف السابقة المنظمة بذات الولاية في الفترة الممتدة من 27 أبريل إلى 1 مايو 2023, لعدم استيفاء المترشحين لشروط التوظيف", يضيف ذات المصدر.

ويأتي هذا العرض, حسب سوناطراك, "ضمن تنفيذ مخطط التوظيف لسنة 2023, من أجل سد حاجيات المؤسسة على مستوى منشآتها الإنتاجية بولاية إليزي".

آخر تعديل على الإثنين, 04 سبتمبر 2023 11:52
كلـمات مفتـاحيــة :
سوناطراك : طرح 471 عرض عمل بولاية إليزي
  أدرج يـوم : الإثنين, 04 سبتمبر 2023 09:08     الفئـة : جهـوي   شارك

آخـر الأخبــار

23.09.05

وزير الإتصال يجتمع بمدراء المؤسسات الإعلامية التابعة للقطاع

23.09.05

مشاهدة دي ميستورا لقمع المتظاهرين بالعيون المحتلة رسالة مفادها أن النزاع لا زال قائما…

23.09.05

إرهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار

23.09.05

الجيش الصحراوي يستهدف مواقع قوات الاحتلال المغربي بقطاع اوسرد

23.09.05

مطار أبو بكر بلقايد بالشلف: فتح رحلات داخلية نحو جنوب البلاد

23.09.05

كرة القدم (مقابلة ودية): شبيبة القبائل تفوز على النادي الافريقي 2-1

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

23.09.05

وزارة العدل تنبه إلى أن حسابيها عبر فايسبوك وتويتر الموثقين بالشارة الزرقاء هما صفحتاها…

23.09.04

رئيس الجمهورية يعزي عائلات ضحايا الفيضانات التي اجتاحت مناطق من ولايتي تلمسان والبيض

23.09.04

وزارة التربية الوطنية تدعو الراغبين في التوظيف كأساتذة متعاقدين إلى إيداع ملفاتهم على…

23.09.04

الدخول المدرسي سيكون يوم الثلاثاء 19 سبتمبر

23.09.05

فلاحة-تجارة : اجتماع اللجنة القطاعية المكلفة بضمان وفرة المنتجات الفلاحية واسعة الاستهلاك

23.09.04

إسبانيا: اعتقال عدد من المغربيين لتورطهم في جريمة سيبرانية