سوناطراك : طرح 471 عرض عمل بولاية إليزي

وجاء في البيان, "تعلن سوناطراك عن إيداع عروض عمل على مستوى الفرع الولائي التابع للوكالة الوطنية للتشغيل بإليزي عبر المنصة الرقمية OGC الخاصة بالوكالة الوطنية للتشغيل".
ويشمل إجمالي هذه العروض "471 منصب, منها 437 منصب عمل جديد, بالإضافة إلى جدولة 34 منصب آخر شاغر متبقي من حصة التوظيف السابقة المنظمة بذات الولاية في الفترة الممتدة من 27 أبريل إلى 1 مايو 2023, لعدم استيفاء المترشحين لشروط التوظيف", يضيف ذات المصدر.
ويأتي هذا العرض, حسب سوناطراك, "ضمن تنفيذ مخطط التوظيف لسنة 2023, من أجل سد حاجيات المؤسسة على مستوى منشآتها الإنتاجية بولاية إليزي".