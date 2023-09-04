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عملية إخماد حرائق الغابات متواصلة بعدة ولايات بوسط وشرق البلاد

  أدرج يـوم : الإثنين, 04 سبتمبر 2023 09:57     الفئـة : جهـوي
عملية إخماد حرائق الغابات متواصلة بعدة ولايات بوسط وشرق البلاد

الجزائر - لاتزال عملية إخماد حرائق الغابات متواصلة على مستوى عدة ولايات بوسط وشرق البلاد, حسب آخر حصيلة أوردتها يوم الاحد مصالح الحماية المدنية.

وأوضح نفس المصدر أنه تم احصاء العديد من حرائق الغابات بولايات سوق أهراس,  المدية, سطيف جيجل, الطارف وتيزي وزو التي تتواصل بها عمليات الإخماد مع الإبقاء على عملية الحراسة لتفادي اندلاعها مرة أخرى.

وتواصل وحدات الحماية المدنية إخماد حريق غابة مشتة سيدي عبد الله ببلدية مشروحة (سوق اهراس) وحريق غابة فرقة المناصرية ببلدية تيزي مهدي (المدية) وحريق غابة بالمكان المسمى عين الحصبة ببلدية عين الروى (سطيف) وكذا حريق غابة مشتة عشيرة ببلدية سلمى بن زيادة (جيجل) وحريق غابة عين الرامول (الطارف).

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وبولاية تيزي وزو, تتواصل عملية إخماد الحرائق بكل من غابات قرية زخنون ببلدية واسيف, قرية افهلال ببلدية تيرمتين وقريتي زوافقة ومناصيرة ببلدية اليلتين وكذا قرية منصورة ببلدية بني زيكي.

آخر تعديل على الإثنين, 04 سبتمبر 2023 10:03
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عملية إخماد حرائق الغابات متواصلة بعدة ولايات بوسط وشرق البلاد
  أدرج يـوم : الإثنين, 04 سبتمبر 2023 09:57     الفئـة : جهـوي   شارك

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