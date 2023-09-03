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المؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية بسيدي بلعباس: إنتاج 48 ألف لوحة إلكترونية للمؤسسات التربوية

  أدرج يـوم : الأحد, 03 سبتمبر 2023 10:03     الفئـة : جهـوي
المؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية بسيدي بلعباس: إنتاج 48 ألف لوحة إلكترونية للمؤسسات التربوية

سيدي بلعباس ـ أنتجت المؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية لسيدي بلعباس 48 ألف لوحة إلكترونية موجهة للمؤسسات التربوية تحسبا للدخول المدرسي المقبل وذلك في إطار الاتفاقية المبرمة مع قطاع التربية الوطنية، حسبما علم لدى الرئيسة المديرة العامة لذات المؤسسة العمومية.

و أوضحت باية قنديل، في تصريح ل(وأج) أن وزارة التربية الوطنية أبرمت اتفاقية مع المؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية ومؤسسة ألفاترون العمومية من أجل إنتاج 72 ألف لوحة إلكترونية للموسم الدراسي المقبل وقد تم في هذا الإطار إنتاج 48 ألف وحدة.

و قد تم مضاعفة الجهود خلال الآونة الآخرة من أجل إنتاج هذه الحصة من اللوحات الإلكترونية الموجهة لتلاميذ المدارس الابتدائية حيث تم تجنيد فرق تقنية متخصصة تمكنت من إنتاج حوالي 3 آلاف لوحة إلكترونية في اليوم وذلك على مستوى ثلاث خطوط إنتاج، تضيف نفس المسؤولة.

و أفادت أنه تم كذلك إنتاج 1.418 جهاز شحن خاص باللوحات الإلكترونية حيث يسمح كل جهاز بشحن 36 لوحة إلكترونية، مشيرة إلى أنه سيتم توزيع هذه الأجهزة عبر مختلف المؤسسات التربوية التي استفادت من العملية.

للتذكير، تمكنت المؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية لسيدي بلعباس من إنتاج 48 ألف لوحة إلكترونية خلال العام الماضي ولا تزال الجهود متواصلة لإنتاج المزيد من هذه المعدات الموجهة للمدارس الابتدائية وذلك في إطار البرنامج الذي أعدته وزارة التربية الوطنية لتعميم استعمال هذه الأجهزة الإلكترونية.

آخر تعديل على الأحد, 03 سبتمبر 2023 11:14
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المؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية بسيدي بلعباس: إنتاج 48 ألف لوحة إلكترونية للمؤسسات التربوية
  أدرج يـوم : الأحد, 03 سبتمبر 2023 10:03     الفئـة : جهـوي   شارك

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