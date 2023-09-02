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انفجار الغاز بشقة سكنية ببلدية البوني: وكيل الجمهورية يأمر بفتح تحقيق

  أدرج يـوم : السبت, 02 سبتمبر 2023 19:05     الفئـة : جهـوي
انفجار الغاز بشقة سكنية ببلدية البوني: وكيل الجمهورية يأمر بفتح تحقيق

الجزائر- أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار بفتح تحقيق حول الوقائع المتعلقة بإصابة 17 شخصا إثر انفجار الغاز الذي وقع صباح اليوم السبت بإحدى الشقق السكنية ببلدية البوني (ولاية عنابة), حسب ما أفاد به بيان لمجلس قضاء عنابة.

وأوضح  البيان أنه "عملا بأحكام المادة 11 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية, يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار الرأي العام, أنه بتاريخ اليوم 2023/09/02 على الساعة التاسعة وخمسة وأربعون دقيقة (09:45 سا) صباحا, وقع انفجار للغاز في إحدى الشقق السكنية بعمارة بحي طارق بن زياد, بلدية البوني ولاية عنابة, أين أصيب 17 شخصا نقلوا جميعا إلى المستشفى لتلقي الاسعافات, كما خلف أضرارا مادية بليغة بالعمارة".

وتابع نفس المصدر أن وكيل الجمهورية "انتقل إلى عين المكان وأمر بفتح تحقيق حول الوقائع ويشمل أيضا معايير السلامة للأجهزة الكهرومنزلية المستعملة".

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انفجار الغاز بشقة سكنية ببلدية البوني: وكيل الجمهورية يأمر بفتح تحقيق
  أدرج يـوم : السبت, 02 سبتمبر 2023 19:05     الفئـة : جهـوي   شارك

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