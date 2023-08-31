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الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي بسكيكدة: أكثر من 6 ر5 مليون دج لتعويض الفلاحين جراء الفيضانات و الحرائق الأخيرة

  أدرج يـوم : الخميس, 31 أوت 2023 16:09     الفئـة : جهـوي

سكيكدة - خصص الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي غلافا ماليا يفوق 5,6 مليون دج لتعويض الفلاحين المتضررين جراء الحرائق و الفيضانات الأخيرة، حسب ما علم يوم الخميس من مدير ذات الصندوق، حمزة حناشي.

و أفاد نفس المسؤول ل/وأج بأن مصالح الصندوق قد دعت الفلاحين المتضررين للتقرب منها لاستلام شيكات التعويض عن الأضرار الناجمة عن الحرائق و الفيضانات التي مست بعض مناطق الولاية مؤخرا.

وأضاف ذات المصدر بأن عدد الفلاحين المعنيين بالتعويض يقدر ب 19 فلاحا و الذين قاموا بالتصريح لدى ذات المصالح فور وقوع الحرائق و الفيضانات، حيث تم تشكيل خلية أزمه ومتابعة الوضع تطبيقا لتعليمات المديرية العامة لذات الصندوق مع تسخير خبراء للخروج ّإلى الميدان لمعاينة حجم الأضرار.

كما ذكر المتحدث أن هذا الغلاف المالي من شأنه تعويض الخسائر لمساحة تقدر ب 243 هكتارا من أصل 275 هكتارا المصرح بها، مشيرا إلى أن أغلب الفلاحين المتضررين ينشطون ببلديات الحروش و عين بوزيان و رمضان جمال، فيما شملت الأضرار على الخصوص القمح الصلب و اللين و الشعير.

ويأتي تعويض الفلاحين في "ظرف قياسي" حسب ما لفت إليه نفس المصدر الذي أكد على مرافقة الصندوق للفلاحين المؤمنين، معتبرا التأمين الفلاحي السند و الأمان بالنسبة للفلاح عند حدوث كوارث.

كما دعا نفس المسؤول الفلاحين للتقرب من مقر الصندوق و مكاتبه المحلية السبعة للتأمين عن محاصيلهم تحسبا لانطلاق حملة الحرث والبذر المقبلة.

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الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي بسكيكدة: أكثر من 6 ر5 مليون دج لتعويض الفلاحين جراء الفيضانات و الحرائق الأخيرة
  أدرج يـوم : الخميس, 31 أوت 2023 16:09     الفئـة : جهـوي   شارك

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