Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

توسيع ميترو الجزائر: إطلاق أشغال تهيئة المحطات ووضع السكك "قبل نهاية السنة"

  أدرج يـوم : الأربعاء, 30 أوت 2023 17:08     الفئـة : جهـوي
توسيع ميترو الجزائر: إطلاق أشغال تهيئة المحطات ووضع السكك &quot;قبل نهاية السنة&quot;

الجزائر- أكد وزير النقل, يوسف شرفة, يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة, أن أشغال تهيئة محطات ميترو الجزائر, في إطار توسيع شبكته, على مستوى خطي الحراش-مطار هواري بومدين وعين النعجة-براقي, وكذا تجهيز النفق ووضع السكك الحديدية على طولهما, سيتم الشروع فيها "قبل نهاية السنة".

وأوضح الوزير خلال لقاء صحفي, عقب زيارة العمل والتفقد التي قادته لورشات توسيع خط الميترو الرابط بين الحراش-مطار هواري بومدين وعين النعجة-براقي, أن أشغال الهندسة المدنية للخط الأول الذي يمتد على طول 5ر9 كلم ويحتوي على 9 محطات والخط الثاني بطول 6 كلم ويتوفر على 6 محطات "قد تم استكمالها تقريبا".

كما أضاف أن "إجراءات إطلاق ورشات تهيئة المحطات وتجهيز النفق ووضع السكك على مستوى الخطين قد تم استكمالها", مشيرا إلى أن هذه الورشات ستنطلق "قبل نهاية السنة" وأن وزارته تعمل على تسليم مشروع التوسعتين "بحلول سنة 2026".

وقال السيد شرفة في ذات السياق, إن مجمع كوسيدار المكلف بأشغال خطي التوسعة قد طلب منه "بدء التحضيرات لإطلاق أشغال التهيئة والتجهيز".

أما فيما يخص النظام الكلي للتسيير والذي يتضمن الكهرباء والتهوية والاتصالات السلكية واللاسلكية, فقد أكد الوزير أن "هذه الورشة ستتكفل بها مؤسسات دولية مختصة في هذا المجال, وذلك في إطار مجمع يضم مؤسسة كوسيدار".

وهنأ السيد شرفة بهذه المناسبة, المجمع العمومي كوسيدار نظير "التحكم في الإنجاز والتقنية والكفاءات المستعملة في المشروع", مؤكدا أن المجمع الذي يعتبر "مفخرة البلاد" قد وفر جميع الوسائل والإمكانيات من أجل تجسيد مشروع توسعة ميترو الجزائر.

كما زار الوفد الوزاري في هذا الصدد, مشروع خط الحراش-مطار هواري بومدين, حيث حضر عرضا للأشغال قبل الشروع في زيارة إلى ورشة هذا الخط حيث المحطات التسع (09) مجهزة بسلالم كهربائية ومصاعد لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتنقل الوفد بعد ذلك إلى معمل صنع القوالب بموقع بومعطي, قبل أن يتنقل إلى ورشة خط عين النعجة-براقي حيث تنقل عبر نفق إلى نهاية الخط المؤدي إلى جسر يربط بين محطتي محمد بوضياف ومحطة محمد بلعربي.

آخر تعديل على الأربعاء, 30 أوت 2023 17:23
كلـمات مفتـاحيــة :

معرض الصور

View the embedded image gallery online at:
https://www.aps.dz/ar/regions/148268-2023-08-30-16-18-57#sigProIdd3dcabd493
توسيع ميترو الجزائر: إطلاق أشغال تهيئة المحطات ووضع السكك "قبل نهاية السنة"
  أدرج يـوم : الأربعاء, 30 أوت 2023 17:08     الفئـة : جهـوي   شارك

آخـر الأخبــار

23.08.31

الجيش الصحراوي يقصف مواقع جنود الاحتلال المغربي بقطاع أوسرد

23.08.31

إعادة فتح منصة "بروغرس" للطلبة المتأخرين عن تسجيل طلبات الإيواء والمنحة

23.08.31

الأزمة في النيجر: عطاف يستقبل سفراء دول أعضاء في "ايكواس" في اطار ترقية مبادرة رئيس…

23.08.31

حزب جبهة التحرير الوطني ينوه بمبادرة رئيس الجمهورية لتحقيق السلم في النيجر

23.08.31

الأزمة في النيجر: عطاف يستعرض مع مساعدة كاتب الدولة الأمريكي العناصر الرئيسية لمبادرة…

23.08.31

قضية اللواء المتقاعد خالد نزار: الجزائر تأسف للقراءة الرجعية للعدالة السويسرية

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

23.08.28

المديرية العامة للأمن الوطني تعلن عن فتح مسابقة لتوظيف أعوان متعاقدين

23.08.30

رئيس الجمهورية يترأس اجتماع المجلس الأعلى للأمن

23.08.31

قضية اللواء المتقاعد خالد نزار: الجزائر تأسف للقراءة الرجعية للعدالة السويسرية

23.08.28

الجمعية العامة الانتخابية للفاف: إيداع أربعة ملفات ترشح لمنصب الرئيس 

23.08.28

خدمات جامعية: ابرم اتفاقية لضمان النقل المجاني للطلبة عبر الميترو والترامواي

23.08.29

رئيس الجمهورية يطلق مبادرة سياسية لحل الأزمة في النيجر