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تبسة: حجز أكثر من 2300 قطعة نقدية أثرية تعود للحقبة الرومانية

  أدرج يـوم : الأربعاء, 30 أوت 2023 13:54     الفئـة : جهـوي

تبسة - تمكنت مصالح أمن دائرة الشريعة بولاية تبسة من حجز 2.387 قطعة نقدية أثرية تعود للحقبة الرومانية، حسب ما ورد اليوم الأربعاء في بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن الولاية.

وحسب ذات البيان، فقد تم تنفيذ هذه العملية في إطار محاربة الجريمة بشتى أنواعها لا سيما تلك المتعلقة بنهب الآثار والمساس بالممتلكات الثقافية وبناء على معلومات واردة مفادها حيازة أحد الأشخاص لقطع معدنية أثرية بغرض بيعها دون ترخيص أو التصريح بها لدى السلطات المؤهلة قانونا.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة التي مكنت من حجز 2.387 قطعة نقدية تبين بعد إنجاز تقرير الخبرة التقنية من قبل مديرية الثقافة والفنون لولاية تبسة أنها أصلية وتعود إلى الحقبة الرومانية، حسب ما أشارت إليه ذات الوثيقة.

وقد مكنت التحقيقات المعمقة التي تم فتحها من توقيف شخصين وتحويلهما إلى مقر أمن دائرة الشريعة وتقديمهما أمام النيابة المحلية التي أصدرت في حقهما أمر إيداع، حسب ما جاء في ذات البيان.

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تبسة: حجز أكثر من 2300 قطعة نقدية أثرية تعود للحقبة الرومانية
  أدرج يـوم : الأربعاء, 30 أوت 2023 13:54     الفئـة : جهـوي   شارك

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