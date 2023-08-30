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وهران: إطلاق 500 طائر التدرج في الوسط الغابي

  أدرج يـوم : الأربعاء, 30 أوت 2023 13:19     الفئـة : جهـوي
وهران: إطلاق 500 طائر التدرج في الوسط الغابي

وهران - قامت محافظة الغابات لولاية وهران بإطلاق 500 طائر بري من نوع "التدرج" في الوسط الغابي، حسبما استفيد اليوم الأربعاء لدى هذه الهيئة.

وقد أطلقت هذه الطيور بالتنسيق مع جمعية الصيد البري "العميد خليل حبيب" لتعزيز الثروة الحيوانية على مستوى غابات وهران وخاصة الطرائد، حسبما أبرزه ل(وأج) رئيس مصلحة حماية النباتات والحيوانات، شامي محمد.

وقد تمت هذه العملية أمس الثلاثاء وكانت ناجحة كما أضاف نفس المصدر الذي أوضح أنه تم جلب هذه الطيور من مركز الصيد بتلمسان علما أنها تعتبر الأولى خلال السنة الجارية و الثانية منذ عام 2022 .

وقد جرى إطلاق طيور التدرج بحضور مسؤولي محافظة الغابات ومقاطعة الغابات لبوتليليس و جمعية الصيد البري "العميد خليل حبيب " التي اقتنت هذه الطيور وجمعية الصيد البري " النسر الذهبي" و الفدرالية الولائية للصيادين مثلما تمت الإشارة إليه.

 

آخر تعديل على الأربعاء, 30 أوت 2023 17:12
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وهران: إطلاق 500 طائر التدرج في الوسط الغابي
  أدرج يـوم : الأربعاء, 30 أوت 2023 13:19     الفئـة : جهـوي   شارك

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