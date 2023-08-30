وهران: إطلاق 500 طائر التدرج في الوسط الغابي

وقد أطلقت هذه الطيور بالتنسيق مع جمعية الصيد البري "العميد خليل حبيب" لتعزيز الثروة الحيوانية على مستوى غابات وهران وخاصة الطرائد، حسبما أبرزه ل(وأج) رئيس مصلحة حماية النباتات والحيوانات، شامي محمد.
وقد تمت هذه العملية أمس الثلاثاء وكانت ناجحة كما أضاف نفس المصدر الذي أوضح أنه تم جلب هذه الطيور من مركز الصيد بتلمسان علما أنها تعتبر الأولى خلال السنة الجارية و الثانية منذ عام 2022 .
وقد جرى إطلاق طيور التدرج بحضور مسؤولي محافظة الغابات ومقاطعة الغابات لبوتليليس و جمعية الصيد البري "العميد خليل حبيب " التي اقتنت هذه الطيور وجمعية الصيد البري " النسر الذهبي" و الفدرالية الولائية للصيادين مثلما تمت الإشارة إليه.