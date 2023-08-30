باتنة: زيارة الوفد الفيتنامي سمحت بالوقوف على جاذبية مناخ الاستثمار في الجزائر

باتنة - أكد السيد لي ثان دو، رئيس الوفد الفيتنامي الذي ينهي زيارته إلى ولاية باتنة يوم الأربعاء، أن هذه المناسبة "شكلت فرصة لوفد مقاطعة ديان بيان الفيتنامية للوقوف على الفرص التي بإمكان البلدين التعاون فيها في ظل قانون الاستثمار الجديد بالجزائر وفق مبدأ رابح-رابح".

وأوضح ذات المتحدث الذي يشغل منصب محافظ مقاطعة "ديان بيان" الفيتنامية على هامش زيارته لمصنع إنتاج السيراميك التابع للقطاع الخاص بمنطقة النشاطات ذراع بن صباح ببلدية تازولت أن هذه الزيارة "ستسمح أيضا للوفد الفيتنامي بعد عودته إلى مقاطعة ديان بيان بتقديم للمستثمرين الفيتناميين فرص الاستثمار في الجزائر بالنظر للإمكانات الاقتصادية ومناخ الاستثمار الذين تتوفر عليهما".

وأبدى نفس المصدر الذي كان مرفوقا بسفير بلاده بالجزائر تران كوك كانه ووالي باتنة محمد بن مالك لدى زيارته إلى مصنع إنتاج العصائر التابع للقطاع العمومي بنقاوس اهتماما كبيرا بهذا النشاط التحويلي الذي يتم وفق طرق حديثة مكنته من تصدير منتوجه.

ومن جهته أكد والي باتنة محمد بن مالك أن اتفاقية التوأمة والشراكة التي تم إمضاؤها بين الولاية والمقاطعة الفيتنامية ديان بيان أول أمس الاثنين بحضور سفير فيتنام بالجزائر سيسمح باستحداث فرص للتعاون والشراكة بين الطرفين لاسيما بعد الزيارة الميدانية التي قام بها الوفد الفيتنامي إلى العديد من المؤسسات الاقتصادية والمنشآت في مختلف المجالات خاصة الصحة والسياحة والتكوين المهني والثقافة.

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وأضاف ذات المسؤول أن ولاية باتنة تسعى إلى تجاوز ما حققته السنة الماضية في مجال التصدير الذي فاق 30 مليون دولار أمريكي من خلال توفير الشروط الملائمة لتعزيز الاستثمار ورفع العراقيل ومرافقة المتعاملين الاقتصاديين في مختلف الميادين.

وأكد السيد بن مالك في هذا السياق أن مجهودات تبذل من أجل توفير العقار الصناعي لاستحداث وحدات إنتاجية جديدة، كاشفا عن استرجاع أكثر من 80 هكتارا من العقار الصناعي في إطار عملية استرجاع الأملاك العقارية الصناعية غير المستغلة بغية الترخيص للمؤسسات الجادة والناجحة للمساهمة في خلق الثروة ومناصب الشغل وتعزيز التصدير خارج المحروقات.

وزار الوفد الفيتنامي الذي حل بباتنة يوم 28 أغسطس الجاري العديد من المؤسسات الاقتصادية والمنشآت عبر عدد من البلديات وقدمت له توضيحات حول أهم النشاطات المتواجدة بالولاية وتلك التي تشتهر بها من ذلك إنتاج السيراميك والتفاح كما كانت له زيارة إلى مركز زرع الأعضاء بالمركز الاستشفائي الجامعي بعاصمة الولاية أين وقف على تجربة زراعة الكلى التي تعد باتنة رائدة فيها وطنيا.