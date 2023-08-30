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معسكر: مراسل جريدة "لا نوفيل ريبوبليك" منصور سي محمد في ذمة الله

  أدرج يـوم : الأربعاء, 30 أوت 2023 12:44     الفئـة : جهـوي

معسكر - انتقل إلى رحمة الله اليوم الأربعاء المراسل الصحفي بجريدة "لا نوفيل ريبوبليك" بمعسكر منصور سي محمد عن عمر ناهز 65 سنة اثر مرض عضال، حسبما علم لدى أقارب الفقيد.

وقد بدأ الفقيد مشواره المهني في مجال الإعلام كمراسل صحفي مع جريدة "لوماتان" في بداية التسعينيات لينتقل بعدها للعمل كمراسل لجريدة "لا نوفيل ريبوبليك" منذ سنة 1992.

وعرف الراحل بحبه لمهنة الصحافة وتغطيته لعديد الأحداث التي شهدتها ولاية معسكر فضلا على اهتمامه بالشأن المحلي.

وعلى إثر هذا المصاب الجلل، تقدم والي معسكر عمر رابحي بتعازيه لأسرة الراحل، استنادا إلى خلية الاتصال لمصالح الولاية.

وسيوارى جثمان الفقيد منصور سي محمد الثرى بعد صلاة ظهر اليوم بمقبرة "سيدي محمد شريف" ببلدية معسكر، حسبما أشارت إليه أسرة الراحل.

كلـمات مفتـاحيــة :
معسكر: مراسل جريدة "لا نوفيل ريبوبليك" منصور سي محمد في ذمة الله
  أدرج يـوم : الأربعاء, 30 أوت 2023 12:44     الفئـة : جهـوي   شارك

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