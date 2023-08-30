معسكر: مراسل جريدة "لا نوفيل ريبوبليك" منصور سي محمد في ذمة الله

وقد بدأ الفقيد مشواره المهني في مجال الإعلام كمراسل صحفي مع جريدة "لوماتان" في بداية التسعينيات لينتقل بعدها للعمل كمراسل لجريدة "لا نوفيل ريبوبليك" منذ سنة 1992.
وعرف الراحل بحبه لمهنة الصحافة وتغطيته لعديد الأحداث التي شهدتها ولاية معسكر فضلا على اهتمامه بالشأن المحلي.
وعلى إثر هذا المصاب الجلل، تقدم والي معسكر عمر رابحي بتعازيه لأسرة الراحل، استنادا إلى خلية الاتصال لمصالح الولاية.
وسيوارى جثمان الفقيد منصور سي محمد الثرى بعد صلاة ظهر اليوم بمقبرة "سيدي محمد شريف" ببلدية معسكر، حسبما أشارت إليه أسرة الراحل.