مفتشية أقسام الجمارك بقسنطينة : حجز بضائع بقيمة تزيد عن 32 مليون دج منذ مطلع يناير إلى 31 يوليو 2023

قسنطينة - تم حجز بضائع تفوق قيمتها المالية 32 مليون دج من طرف مفتشية أقسام الجمارك بقسنطينة و ذلك في الفترة من الفاتح من يناير إلى غاية 31 يوليو من السنة الجارية ، حسبما صرح به اليوم الثلاثاء المفتش الرئيسي المكلف بالاتصال بذات المفتشية، عبد الكريم غندوس.

و أوضح ذات المسؤول في ندوة صحفية عرض خلالها حصيلة نشاطات مفتشية أقسام الجمارك بقسنطينة للفترة من 1 يناير إلى 31 يوليو من السنة الجارية أن البضائع المحجوزة تتضمن على الخصوص 4 طائرات مسيرة (درون) من الحجم الصغير و ساعات فاخرة و أكسيسوارات الهواتف النقالة و مواد تجميل و 1 كلغ من الذهب و ذلك بعد أن أشار إلى إعداد 31 ملف منازعات.

و بشأن نشاطات الفرق العملياتية للجمارك التي تغطي ولايتي قسنطينة و ميلة، ذكر نفس المصدر أنه تم في هذا الإطار حجز 8600 قرص من المؤثرات العقلية و ذلك في عمليتين منفصلتين.

كما أفاد المتحدث بأن عمليات البيع بالمزاد العلني للبضائع قد مكنت من دعم الخزينة العمومية بأكثر من 13 مليار دج و ذلك منذ مطلع السنة الجارية إلى غاية 31 يوليو الأخير.

و في مجال حركة المسافرين بمطار محمد بوضياف الدولي خلال شهري يونيو و يوليو الماضيين، أشار السيد غندوس الى تسجيل أزيد من 24400 مغادرة و أكثر من 27540 وصول في شهر يونيو، بالإضافة إلى أزيد من 24 ألف وصول في يوليو الأخير. كما حطت خلال يونيو الأخير 240 طائرة بمطار محمد بوضياف الدولي مقابل إقلاع 265 طائرة، في حين تم تسجيل خلال يوليو الماضي هبوط 281 طائرة و إقلاع 261 أخرى.

و بعد أن ذكر بالتزام الجمارك الجزائرية بتقديم خدمات ذات جودة لفائدة المسافرين، أردف نفس المسؤول قائلا أن كل الشكاوي المودعة لدى مصالح الجمارك بمطار محمد بوضياف الدولي (حوالي 20 منذ مطلع السنة الجارية) قد تم التكفل بها.

و أضاف نفس المصدر في هذا الصدد أن كافة التدابير المتعلقة بالتسهيلات التي قررتها المديرية العامة للجمارك قد انعكست إيجابيا على مدة معالجة حركة المسافرين (دقيقة واحدة و 25 ثانية).

و تم بالمناسبة تنظيم زيارة موجهة لفائدة الصحفيين الذين حضروا الندوة الصحفية إلى مطار محمد بوضياف الدولي.