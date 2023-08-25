تسجيل موجة حر على عدة ولايات وسطى وغربية من الوطن غدا السبت

وستخص موجة الحر هذه، التي وضعت في مستوى يقظة "برتقالي"، ولايات تلمسان وعين تيموشنت ووهران ومستغانم وتيبازة والبليدة والجزائر العاصمة وبومرداس، حيث ستتراوح درجات الحرارة القصوى ما بين 39 و41 درجة وقد تصل محليا إلى 43/42 درجة في الولايات الغربية من الوطن، فيما ستتراوح درجات الحرارة الأدنى ما بين 24 و28 درجة، حسب ذات المصدر.
وستمس موجة الحر أيضا ولايات سيدي بلعباس ومعسكر وغليزان والشلف وعين الدفلى والمدية والبويرة وتيزي وزو، حيث ستتراوح درجات الحرارة القصوى ما بين 43 و44 درجة وقد تصل محليا إلى 45 درجة، فيما ستتراوح درجات الحرارة الأدنى ما بين 26 و30 درجة.