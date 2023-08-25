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عون يحث مسؤولي مصنع سوناريك بفرجيوة على زيادة الإنتاج

  أدرج يـوم : الجمعة, 25 أوت 2023 14:25     الفئـة : جهـوي
عون يحث مسؤولي مصنع سوناريك بفرجيوة على زيادة الإنتاج

ميلة-حث وزير الصناعة و الإنتاج الصيدلاني علي عون اليوم الخميس مسؤولي مصنع سوناريك بفرجيوة (ميلة) على زيادة الإنتاج بالنظر إلى الطلب الكبير على منتجات هذه المنشأة الصناعية في السوق الوطنية.

و في تصريح أدلى به للصحافة على هامش تدشين وحدة لإنتاج و تخزين منتجات صيدلانية بميلة، دعا الوزير مسؤولي مصنع سوناريك فرجيوة التابع للمجمع العمومي "إلك الجزائر" إلى "مضاعفة الجهود بالنظر إلى أن الإنتاج يلقى طلبا لافتا في السوق و يباع بأسعار تنافسية"، ما يستدعي –كما أضاف- زيادة الإنتاج من خلال توظيف يد عاملة إضافية.

و ينتج مصنع سوناريك الذي يتوفر على قدرة إنتاجية تصل إلى 60 ألف وحدة سنويا تتمثل في مدافئ منزلية و سخانات الماء و سخانات بالغاز.

كما حقق هذا المصنع الذي شرع مؤخرا في إنتاج سخانات الماء تعمل بالطاقة الشمسية معدل إدماج لمنتجاته يقدر بـ70 بالمائة.

و يشار كذلك بأن مصنع سوناريك فرجيوة الذي دخل مرحلة الإنتاج سنة 1987 يشغل حاليا 239 عاملا.

كما زار الوزير بعاصمة الولاية وحدة لإنتاج و تخزين منتجات صيدلانية أنجزت في إطار استثمار خاص.

و تتوفر هذه الوحدة حسب ما ذكره  مديرها العام، حليم بوشليف على قدرة إنتاج تصل إلى 140 ألف وحدة من الكواشف سنويا.

و أكد مسؤول ذات الوحدة أن الهدف من هذا الاستثمار الذي تطلب 300 مليون دج يتمثل في إنتاج "مواد ذات قيمة مضافة"، مبرزا بأن هذا المصنع المتربع على 1.500 متر مربع يصدر منتجاته حاليا إلى تونس.

قبل ذلك تفقد السيد عون المركب الصناعي و التجاري "بني هارون" التابع لمجمع الصناعات الغذائية آغروديف و هو المركب الذي ينتج سنويا حوالي 486 ألف قنطار من السميد و أزيد من 413 ألف قنطار من الفرينة.

آخر تعديل على الجمعة, 25 أوت 2023 14:48
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عون يحث مسؤولي مصنع سوناريك بفرجيوة على زيادة الإنتاج
  أدرج يـوم : الجمعة, 25 أوت 2023 14:25     الفئـة : جهـوي   شارك

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