السيد عون يدعو إلى إزالة العراقيل عن المشاريع الاستثمارية

ميلة - دعا وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون اليوم الخميس بميلة إلى إزالة العراقيل التي تعيق المشاريع الاستثمارية.

وفي تدخله خلال لقاء مع المتعاملين الاقتصاديين لولاية ميلة، انعقد على هامش التدشين الرسمي لوحدة إنتاج ألواح الطاقة الشمسية بالمنطقة الصناعية الجديدة "بوقرانة" ببلدية شلغوم العيد، أبرز الوزير أهمية التنسيق بين مختلف القطاعات المعنية لتسهيل إجراءات منح عقود الامتياز للمستثمرين في القطاع الصناعي.

وأكد السيد عون بأن هذا اللقاء يرمي إلى مناقشة انشغالات المتعاملين الاقتصاديين و توفير الوسائل التي تسمح بترقية التنمية المحلية المستدامة لتجسيد الإقلاع الاقتصادي و تحسين مناخ الاستثمار الذي من شأنه أن يمكن من خلق الثروة و استحداث مناصب عمل.

من جهته، صرح المدير العام لهذه الوحدة، محمد حمود لـ/وأج بأن وحدة صناعة ألواح الطاقة الشمسية المنجزة بمنطقة النشاطات الجديدة "بوقرانة" على مساحة بـ 6.500 متر مربع ستنتج حوالي 250 ألف طن سنويا.

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وأضاف نفس المسؤول بأن هذه الوحدة التي تعد ثمرة استثمار مختلط بين القطاعين العام و الخاص وذلك بتمويل يقدر بـ550 مليون دج قد مكنت من استحداث 750 منصب عمل.

للتذكير، فإن منطقة النشاطات "بوقرانة" التي تتربع على 247 هكتارا مخصصة لاحتضان أزيد من 60 مشروعا صناعيا في مختلف قطاعات النشاط ما سيسمح باستحداث حوالي 5.500 فرصة عمل.