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تفكيك شبكة إجرامية دولية تقوم بتهريب المهاجرين وتدبير رحلات الإبحار السري بوهران

  أدرج يـوم : الخميس, 24 أوت 2023 18:25     الفئـة : جهـوي
تفكيك شبكة إجرامية دولية تقوم بتهريب المهاجرين وتدبير رحلات الإبحار السري بوهران

الجزائر - تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بوهران من تفكيك شبكة إجرامية دولية مكونة من 18 شخصا منها 6 أشخاص من جنسية مغربية، تقوم بتهريب المهاجرين وتدبير رحلات الإبحار السري، حسب ما أفاد به، اليوم الخميس، بيان لقيادة الدرك الوطني.

وأوضح ذات المصدر أن هذه العملية التي تدخل في "إطار محاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية عبر البحر"، جاءت بناء على "معلومات مفادها وجود أشخاص مشتبه فيهم مرشحين للقيام برحلة سرية عبر البحر"، مشيرا إلى أنه "بفضل التنسيق المحكم بين وحدات المجموعة والفرقة البحرية لحرس السواحل بأرزيو، تم تسطير خطة محكمة ووضع تشكيل أمني على مستوى الأماكن المشتبه فيها التي من المحتمل أن يتم الانطلاق منها". 

وأسفرت العملية، وفق ذات البيان، عن "توقيف 18 شخصا، 12 مواطنا جزائريا (2 منهم محل بحث) و06 أشخاص من جنسية مغربية" وكذا "حجز قارب نزهة مزود بمحرك نوع YAMAHA قوة 80 حصانا بخاريا ومبلغ مالي من العملة الأجنبية قدره بـ 4206 أورو إضافة إلى 11900دج وجوازات سفر".

وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة، تم تقديم المتورطين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة أرزيو حول "جناية الشروع في تهريب المهاجرين بتدبير الخروج غير المشروع من التراب الوطني مقابل منفعة مالية، جناية تبييض الأموال وجنحة عدم التبليغ عن جناية تهريب المهاجرين في إطار جماعة إجرامية منظمة".

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تفكيك شبكة إجرامية دولية تقوم بتهريب المهاجرين وتدبير رحلات الإبحار السري بوهران
  أدرج يـوم : الخميس, 24 أوت 2023 18:25     الفئـة : جهـوي   شارك

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