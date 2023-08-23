التأكيد على ضرورة الانتهاء من ترميم صوامع تخزين القمح لمركب قورصو قبل نهاية 2024

بومرداس - أكد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، يوم الأربعاء، بولاية بومرداس، على ضرورة الانتهاء من أشغال ترميم صوامع تخزين القمح لمركب "قورصو"، التابع للمجمع العمومي للصناعات الغذائية "أقروديف"، قبل نهاية 2024، من اجل تعزيز القدرات الوطنية للتخزين الاستراتيجي للحبوب.

وخلال زيارة عمل قادته الى ولاية بومرداس، وجه السيد عون هذه التعليمات عقب تفقده لأشغال إعادة ترميم خمس بطاريات، على مستوى مركب قرصو، التي تضم كل واحدة منها تسع صوامع خرسانية لتخزين القمح اللين والصلب، بطاقة تخزين اجمالية تقدر بمليون قنطار، والتي تضررت بدرجات متفاوتة بفعل الزلزال الذي ضرب المنطقة في 2003.

كما وقف الوزير، الذي كان مرفوقا بالأمين العام للولاية، عبد الكريم بطيوى، نيابة عن والي الولاية، يحي يحياتن، على الأشغال الجارية لترميم هذه الصوامع أين تلقى شروحات من طرف مسؤولي مجمع "اقروديف" والهيئات المكلفة بإنجاز ومتابعة الإشغال.

وفي هذا السياق، أسدى الوزير جملة من التوصيات الرامية الى ضرورة التقيد بمعاير البناء والترميم إلى جانب استغلال توفر مواد البناء محليا كالإسمنت وحديد الخرسانة للتقليل من التكاليف.

كما شدد السيد عون على ضرورة الانتهاء من أشغال الترميم في اجل أقصاه نهاية 2024، للسماح باستغلال ما نسبته 90 بالمائة من قدرات التخزين على مستوى هذا المركب لتعزيز ورفع القدرات الوطنية للتخزين الاستراتيجي للحبوب وذلك في سياق تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بخصوص الرفع من قدرات التخزين الاستراتيجي الوطني من الحبوب.

وفي المحطة الثانية من الزيارة، تفقد الوزير وحدة ألمنيوم الجزائر "EAWA " التابعة لمجمع "ديفاندوس" للأثاث والبناء المعدني المختصة في انتاج الاواني المنزلية من ألومنيوم الغذائي (ادوات الطهي) الواقعة ببلدية سي مصطفى، أين سجل الاستغلال المتواضع للقدرات الإنتاجية التي تتوفر عليها هذه الوحدة.

وبعد الوقوف على الصعوبات التي تعرفها المؤسسة، لاسيما ما يخص اقتناء المواد الاولية وتأخر في دفع رواتب العمال، أسدى السيد عون توجيهات للقائمين على الوحدة ومسؤولي مجمع "ديفاندوس" بتنويع مجال نشاط الوحدة لضمان ديمومتها في السوق وإعادة النظر في نظام تسير هذا المصنع وعملية توزيع الموظفين مع إعطاء الأولوية لتعزيز نشاط الانتاج والبحث عن ممولين بالمواد الاولية المستعملة في الانتاج.

ودعا السيد عون القائمين على الوحدة إلى تسطير قبل 15 سبتمبر 2023 برنامجا للتموين بالمواد الاولية يتماشى مع مخطط إعادة انعاش الوحدة والذي سيكون محل متابعة دقيقة من المصالح المختصة والإسراع بالتكفل بالأجور المتأخرة قبل الدخول الاجتماعي المقبل.

وعلى مستوى المنطقة الصناعة الاربعطاش، وقف السيد عون على وضعية تقدم انجاز المنطقة الصناعية المدرجة ضمن برنامج انجاز 50 منطقة صناعية جديدة، حيث استمع الى شروحات حول الأشغال المنجزة والمتبقية، لاسيما المتعلقة بالربط بالشبكة الداخلية للكهرباء والغاز الذي بلغ نسبة تقدم 98 بالمائة للغاز و 93 بالمائة للكهرباء.

وفي هذا الصدد، اعطى الوزير تعليمات بضرورة الاسراع بربط المشاريع الاستثمارية المنجزة بالطاقة في اقرب الآجال وعلى التطبيق الصارم للقانون بخصوص استرجاع العقار غير المستغل قصد توجيهه لحاملي المشاريع الاستثمارية ذات القيمة المضافة.

وفي إطار هذه الزيارة، تفقد الوزير مشروع مؤسسة "تفاديس" (فرع المجمع العمومي "مدار")، المتعلق بإنجاز مصنع لتكرير وتحويل السكر بطاقة إنتاجية تناهز 200 طن/يوميا من السكر الابيض، السكر الاحمر والسائل.

وفي تصريح للصحافة عقب زيارته، عبر الوزير عن ارتياحه لتقدم نسبة الانجاز المسجلة بهذا المشروع ، مبرزا أن هذا المصنع سيدخل حيز الاستغلال في بداية 2024 حيث سيساهم، حسب قوله، في " التحكم في السوق الوطنية في مادة السكر وتصدير الكميات الإضافية".

ومن المرتقب أن يشغل المصنع، الذي زود بآخر وأحدث التكنولوجيات في هذا المجال لضمان جودة إنتاج عالية، أزيد من 1200 عامل، منهم 500 منصب شغل مباشر.