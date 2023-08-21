ضرورة الإستثمار في القدرات الفلاحية سيما بمناطق الجنوب لتحقيق الأمن الغذائي

وأوضح السيد هني في تصريح للصحافة على هامش زيارة العمل التي قادته إلى هذه الولاية الفتية، ''أنه يتعين الإستثمار في القدرات الفلاحية سيما بمناطق الجنوب لتحقيق الأمن الغذائي، وهو ما تتطلبه التحديات الراهنة والمستقبلية التي تستدعي الإستثمار الناجع في القدرات الفلاحية التي تتوفر عليها البلاد لتحقيق الأمن الغذائي وهو الرهان الذي يأتي على رأس مسؤوليات الوزارة ".
وأبرز السيد هني في هذا الشأن أن ولاية توقرت تتوفر على إمكانيات هائلة في القطاع الفلاحي مما يؤهلها لأداء دور ريادي في تحقيق مردودية ذات جودة في شتى المحاصيل الزراعية، مما يستوجب - يضيف الوزير- ''بذل المزيد من الجهود لترقية فرص الإستثمار في هذا القطاع وتنويع الإنتاج في شتى الشعب الفلاحية سيما منها الإستراتيجية''.
وأشار بالمناسبة أن إستراتيجية القطاع ترتكز على تشجيع وتطوير إنتاج مختلف المحاصيل الإستراتيجية على غرار الحبوب والذرة ومختلف الأعلاف والشمندر السكري ودوار الشمس، داعيا في ذات السياق إلى ضرورة توسيع المساحات المخصصة لزراعة النخيل بولاية توقرت للنهوض بشعبة التمور.