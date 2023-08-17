موجة حر مرتقبة اليوم الخميس على عدة ولايات بشرق البلاد

وحسب النشرية فإن هذه الموجة تشمل ولايات بجاية وجيجل وسكيكدة وعنابة والطارف، حيث ستتراوح درجات الحرارة بها ما بين 39 و42 درجة.
وكان الديوان قد حذر أول أمس الثلاثاء من موجة حر قد تصل إلى 42 درجة بالولايات سالفة الذكر.
وكالة الأنباء الجزائرية ©
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وكالة الأنباء الجزائرية ©
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الجزائر - يرتقب أن تشهد عدة ولايات بشرق البلاد، اليوم الخميس، موجة حر، حسب ما أفاد به الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية خاصة.
وحسب النشرية فإن هذه الموجة تشمل ولايات بجاية وجيجل وسكيكدة وعنابة والطارف، حيث ستتراوح درجات الحرارة بها ما بين 39 و42 درجة.
وكان الديوان قد حذر أول أمس الثلاثاء من موجة حر قد تصل إلى 42 درجة بالولايات سالفة الذكر.