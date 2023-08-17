ترقب أمطار رعدية على عدد من ولايات الوطن

وتخص هذه الأمطار ولايات تبسة وأم البواقي وخنشلة وباتنة وسطيف وبرج بوعريرج والمسيلة وأولاد جلال والبويرة.
كما تخص النشرية ولايات المدية والجلفة والأغواط و تيارت وسعيدة وتمنراست وإن قزام وبرج باجي مختار إضافة إلى ولايات أدرار وإن صالح وإليزي وجانت.
وكالة الأنباء الجزائرية ©
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وكالة الأنباء الجزائرية ©
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الجزائر - يرتقب سقوط أمطار رعدية، اليوم الخميس على عدد من ولايات الوطن، حسب نشرية خاصة أصدرتها مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية.
وتخص هذه الأمطار ولايات تبسة وأم البواقي وخنشلة وباتنة وسطيف وبرج بوعريرج والمسيلة وأولاد جلال والبويرة.
كما تخص النشرية ولايات المدية والجلفة والأغواط و تيارت وسعيدة وتمنراست وإن قزام وبرج باجي مختار إضافة إلى ولايات أدرار وإن صالح وإليزي وجانت.