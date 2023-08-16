خنشلة: الإنطلاق عما قريب في إنجاز مشروع سد واد الأزرق ببلدية بوحمامة

و طمأن الوزير خلال معاينته مدى تقدم الأشغال بمشروع إنجاز سوق الجملة للتفاح ببلدية بوحمامة، بغلاف مالي يقدر ب 50 مليون دج في ختام زيارته إلى ولاية خنشلة بأمر من رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الفلاحين المستثمرين في شعبة الأشجار المثمرة لا سيما فاكهة التفاح بقرب انطلاق أشغال إنجاز مشروع سد واد الأزرق المسجل ضمن البرنامج التكميلي للتنمية بعد إتمام الإجراءات الإدارية والقانونية منها المناقصة الخاصة بالمشروع.

و أكد السيد مراد بعد استماعه لانشغالات رئيس شعبة التفاح بالمجلس المهني المشترك للأشجار المثمرة، يسين ناصري، والمتعلقة بنقص الموارد المائية أن إنجاز مشروع سد واد الأزرق سيساهم في القضاء على نقص مياه سقي المساحات الفلاحية وسيسمح بترقية إنتاج التفاح بولاية خنشلة.

و أبدى الوزير إعجابه بما حققته مستثمرة فلاحية متخصصة في زراعة الأشجار المثمرة ببلدية الرميلة، حيث دعا أصحابها إلى توسيع المشروع الذي وصفه بالناجح. كما استغل الفرصة لتثمين النتائج المحققة في مشروع تربية المائيات بمؤسسة كوسيدار للزراعة.

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و عاين ابراهيم مراد مشروع ازدواجية الطريق الرابط بين ولاية خنشلة وحدود ولاية باتنة على مسافة 18 كلم، حيث أكد أن هذا المشروع من شأنه أن يساهم في فك العزلة عن ولاية خنشلة.

و كان وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد قد شرع يوم أمس الثلاثاء في زيارة عمل وتفقد لولاية خنشلة اجتمع خلالها بالسلطات المحلية أين استمع لعرض مفصل عن سير مشاريع البرنامج التكميلي للتنمية، قبل أن يلتقي بأعيان وفعاليات المجتمع المدني بمقر الولاية ويعاين عن كثب صبيحة اليوم عديد المشاريع التنموية المسجلة ضمن ذات البرنامج الذي خصص لتجسيده غلاف مالي يقدر ب95.2 مليار دج.